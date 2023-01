El dato curioso que Renato Ibarra copió a Antonio Valencia ¿Se enojaron los hincha del ‘rojo’?

Pese a los conocidos problemas que tuvo con la justicia en México, nadie puede dudar de la capacidad de Renato Ibarra en lo futbolístico. El extremo ecuatoriano vuelve al fútbol ecuatoriano y vestirá la camiseta de Liga de Quito para la temporada 2023.

Pese al interés de otros clubes, a sus 31 años, Renato Ibarra decidió jugar en Liga de Quito en su regreso al fútbol ecuatoriano después de 12 años de haber salido. Ibarra salió del Club Deportivo El Nacional para ir al fútbol de Holanda y hacerse nuevo fichaje del Vitesse donde permaneció 5 temporadas. Además, pasó por el América, Atlas y el Tijuana de México.

Sin embargo, el dato curioso es que faltó a su palabra ya que en algún momento, como lo hizo Antonio Valencia, prometieron volver a los “Puros Criollos”. Madison Julio, volante de El Nacional, contó en el programa ‘Hablado Rojo’ que estaba en contacto con Ibarra, quien es su primo hermano, mencionando: “Siempre me dice asciende ya a El Nacional que quiero regresar a jugar ahí”.

Como lo mencionamos anteriormente, esta no es la primera vez que un ex jugador de El Nacional expresa su deseo de regresar al cuadro militar. En aquel entonces, Antonio Valencia hizo lo propio pero mencionó que lamentablemente su no regreso se debía a problemas administrativos que tenía El Nacional y por ello decidió fichar por Liga de Quito aunque su paso fue fugaz. ¿Pasó lo mismo con Renato Ibarra? No se sabe, sin embargo la hinchada de El Nacional se volvió a molestar.