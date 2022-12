Vale USD 600 mil y Luis Zubeldía le “bajó el pulgar” pese a que fue de los mejores de LDU en 2022

Luis Zubeldía, DT de Liga de Quito Luis Zubeldia entrenando a Independiente Medellín (Vizzor Image/LatinContent via Getty Images)

Liga de Quito no tuvo su mejor temproada en el 2022. El equipo de Luis Zubeldía se despidió temprano de la Copa Ecuador y en Liga Pro no logró mantenerse en lucha para ganar la segunda etapa, además su fútbol no terminó de convencer, sobre todo en la parte defensiva donde tuvo varias falencias.

Zaid Romero, Luis Caicedo, Franklin Guerra y Moisés Corozo no lograron darle seguridad a Liga de Quito y eso fue uno de los principales inconvenientes para las aspiraciones del equipo de ganar la etapa para jugar una posible final. Sin embargo, el mejor de todos los antes nombrados fue Zaid Romero que tuvo menos errores que sus compañeros.

#EDLP Zaid Romero se suma el jueves a la pretemporada de #Estudiantes 🦁



Revisión médica superada y contrao firmado hasta diciembre del 2026. Resta la foto oficial 📸 pic.twitter.com/jyW9g07y7F — Fer Pujol 🤞🎙️ (@pujolfernando) December 26, 2022

Sin duda alguna que en el fútbol, el que decide si cuenta o no con un jugador es el entrenador. En este caso, Pablo Marini y Luis Zubeldía no han sabido acoger a elementos que garanticen seguridad. Sin embargo, la dirigencia tiene mucha responsabilidad y en Liga de Quito, la dirigencia y cuerpo técnico se decidieron por separar a algunos elementos que hoy tienen una buena actualidad con sus clubes.

Hay varios ejemplos recientes en Liga. El caso de Anderson Ordóñez que fue separado porque los ‘albos’ prefirieron quedarse con Luis ‘Cunti’ Caicedo. Sin embargo Ordóñez tuvo un buen año e incluso fue parte del partido ante su ex equipo en la goleada 4-0 por su actual club, la Universidad Católica. En aquel partido también brilló un talento joven despreciado por la ‘U’. Hablamos de Kevin Minda que es titular en la ‘Chatoleí’. Y hoy, parece que la historia continúa y es que Zaid Romero y Franklin Guerra se despidieron de Liga de Quito y parecería que Luis Zubeldía les ‘bajó el pulgar’ al contratar a Facundo Rodríguez como el nuevo zaguero central, aunque la venta de Romero sirvió para inyectar recursos al plantel.

💰 FICHAJES ≣ LDU tiene oficialmente a Facundo Rodríguez en su plantilla. Zaguero joven, 22 años, seguido de cerca por Zubeldía. Suplirá las bajas de Zaid Romero y Franklin Guerra. Doble perfil tiene, además de buen juego aéreo. pic.twitter.com/QoiSPVgqEF — Mr OFFSIDER (@MrOFFSIDER) December 27, 2022

Según el portal especializado en transferencias, Transfermarkt, Zaid Romero de 23 años tiene un valor de USD 6 mil dólares. El jugador llegó a la U desde Villa Dálmine siendo un desconocido pero demostrando en algunos partidos con Liga de Quito de ser un defensor que cumple. Para la próxima temporada, Romero reforzará a Estudiantes de la Plata de Argentina.