La intensa vida amorosa de Pelé: se casó tres veces, tuvo 7 hijos y muchas aventuras

Que Pelé vivió con la misma intensidad sus romances como su desempeño dentro de la cancha no es un secreto para nadie. Él mismo, con la franqueza que lo caracterizó, llegó a soltar frases que revelaban su espíritu conquistador.

“Sinceramente, he tenido algunas aventuras y de algunas de ellas nacieron hijos, pero sólo me he enterado después”, dijo en un documental de Netflix que retrata los pasos desde ser el niño que le prometió a su padre ganar el Mundial, hasta convertirse en una de las personas más famosas del mundo.

De hecho, se aprovechó de esa popularidad para acercarse a las damas y de allí surgieron sus tres matrimonios posteriores. Debutó en este apartado en 1966, cuando tenía 26 años, de la mano de Rosemeri Cholbi.

Esa relación se consolidó a lo largo de 16 años con tres hijos, pero los constantes viajes por su profesión fueron enfriando el amor hasta que no hubo vuelta atrás.

El 30 de abril de 1994, a sus 53 años, el brasileño lo volvió a intentar con la cantante Assiria Seixas Lemos, pero tras 14 años y dos hijos gemelos, volvió a divorciarse.

Dicen que la tercera es la vencida y de eso pudo dar fe Pelé: en 2016, a sus 76 años, contrajo matrimonio en Sao Paulo con Marcia Aoki, una empresaria 20 años menor que estuvo a su lado hasta sus últimos días de vida.

Las parejas de Pelé

No obstante, ellas no fueron las únicas. Son conocidos sus sus romances con la cantante brasileña Xuxa y tuvo relaciones formales con dos reinas de belleza en los ochenta, reportó Milenio.

Asimismo, se consideraba un infiel confeso. Aseguró jamás haber engañado a sus esposas porque a todas les habló de sus aventuras extramaritales, de las cuales nacieron hijos no reconocidos pero afirmó no saber cuántos.

De los que sí se tiene certeza, además de los primeros de sus matrimonios, son Sandra, que murió de cáncer en 2006, que fue fruto de una aventura con la empleada doméstica Anisia Machado y del romance en 1968 con la periodista Lenita Kurtz, nació su hija Flavia, de 52 años.