Franklin Guerra arremete contra Liga de Quito: “Hay cosas que dije a personas que no debía decírselas. Hubo cosas que no me gustaron”

Franklin Guerra, nuevo zaguero central de Universidad Católica para la temporada 2023, habló con Área Deportiva de Quito y se refirió salida de Liga Deportiva Universitaria de Quito. El defensa ecuatoriano aceptó su salida después de un cruce con la dirigencia alba.

“Un tema complicado, era algo que no lo decidí yo, no estaba en mis planes todavía salir, tengo 2 años de contrato con LDU. Mi salida no tiene nada que ver con lo deportivo, no es que no quiera competir el puesto. Nunca nadie me ha asustado. Siempre he estado listo para ganarme el puesto. En estos 5 años siempre hubo refuerzos y modestia aparte, siempre fui titular yo”, indicó ‘El Mariscal’ refiriéndose a que el jugador siempre estuvo presto a competir por un puesto en el equipo titular con Liga de Quito.

“No tiene nada que ver con lo deportivo. Hablé con el DT, fue una decisión personal, más que nada para tranquilidad mía y de mi familia. Acepté yo la salida y fui yo quien decidí en irme, por muchos temas extradeportivos que no estaba de acuerdo… Deudas del 2018, son muchas cosas, no lo veo tanto por lo económico”, explicó el defensa central sobre cómo se da su salida y los motivos de abandonar Liga de Quito.

“No me gusta hablar mal de nadie y peor si estoy saliendo. Soy muy frontal siempre, demasiado frontal, hay cosas que no me gustaron y cosas que lastimosamente las dije y no les gustó a las personas que se las dije. Es fácil. No todo lo que pinta es oro, no todo lo que ven por fuera es oro. Soy alguien que si no le gusta una situación, se la dice a la persona en la cara. Y por ahí viene todo eso. Estoy tranquilo, porque siento que tomé una buena decisión, le agradezco a LDU por todo este tiempo”, agregó.

Sobre su llegada al equipo ‘Camarata’ y su nuevo club en el Ecuador declaró: “Estoy contento por este nuevo reto con Católica. Me voy por un año a préstamo con opción de compra. Todavía tengo contrato con LDU, capaz podría volver o capaz no. Hoy se cierra mi vínculo con LDU y no quiero hablar de nada más, porque hay cosas que en verdad no me gustan. Hay cosas que dije a personas que no debía decírselas pero así soy yo, parece que no les gustó que sea tan frontal. Pero así soy. Para mí LDU está totalmente cerrado desde hoy, les deseo lo mejor, porque hice muy buenos amigos, siempre me llevé con todos bien”.

Finalmente, Guerra puntualizó: “Yo era un portador de información y soy de las personas que habla claro. No sólo peleaba por el interés mío sino por el interés de mis compañeros. Más que nada es por la tranquilidad mía, ya cuando en un lugar tienes roces con algunas personas que están en la parte de arriba, es complicado. Todo lo hago por tranquilidad mía y de mi familia, porque en la cancha, con mis compañeros, me llevo muy bien y no tengo nada más que decir. Es una decisión personal, sino yo decía ‘me quedo’ y me quedaba. Me gustó el proyecto de Universidad Católica”.