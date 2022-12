Los cinco momentos donde Sergio ‘Kun’ Agüero se robó el show con sus festejos tras el campeonato de Argentina en Qatar 2022

Sergio ‘Kun’ Agüero es una de las leyendas del fútbol argentino y uno de los amigos más íntimos de Lionel Messi. A los 33 años, en 2021, anunció su retiro oficial del fútbol. Una arritmia cardíaca fue el motivo para que saliera de las canchas. El último club en el que debutó fue en el F. C. Barcelona. Sin embargo, no fue excusa para no acompañar a Argentina en su campaña y obtención de la tercera Copa del Mundo al coronarse campeones de Qatar 2022. El exfutbolista se robó el show con su presencia.

Son cinco los momentos donde el ‘Kun’ hizo los mejores festejos en la final. Una vez que Argentina sentenció el cotejo ante Francia con el último penal, el exseleccionado saltó a la cancha y festejo con todos los seleccionados.

El primer momento es cuando Sergio está en medio de todos los jugadores, vistiendo la piel del equipo gaucho y cargando un bombo para encender la fiesta en medio del escenario deportivo.

"El 'Kun' Agüero tocando el bombo en medio del festejo de la selección argentina"./ Twitter

El segundo momento fue cuando la mamá de Agüero irrumpió para darle un abrazo eterno a Lionel Messi posterior a que los ‘albicelestes’ se consagraron como campeones.

Se me caen las lagrimas viendo a Messi con la mamá y después lo veo al Kun lo más feliz de la vida dándole a un bombo.

El mejor país del mundo. pic.twitter.com/DnHEYRb5xP — Jeronimo Saracho (@jerosaracho) December 18, 2022

El tercero es cuando, en medio de un streaming, el futbolista envío un mensaje polémico para aquellos que no creyeron que Argentina se iba a coronar como campeón mundial.

El cuarto momento fue cuando estuvo en los camerino contento fumándose un puro en honor a la victoria conseguida, mientras sostenía la copa del mundo en su brazo. Una campaña que duró poco más de 16 años y de la que fue parte él también.

"El 'Kun' fumándose un puro en honor al campeonato mundial argentino"./ Twitter

El mejor de todos lo momentos fue cuando cargo en sus hombros a Lionel Messi para que pueda levantar la Copa del Mundo y sea Messi el protagonismo del dulce triunfo latinoamericano.