Revelan el significado de la prenda que llevaba Lionel Messi cuando levanto la Copa del Mundo

Lionel Messi ya levantó la copa y con eso selló el campeonato de Argentina en la Copa del Mundo 2022. El astro sudamericano al momento de levantar el trofeo tan deseado, llevaba puesto una especie de túnica oscura, lo que llamó la atención de todos lo internautas. Desde varias páginas ya revelaron de que se trataba esta prenda que vestía el ‘10′.

Esta especie de bata se denomina ‘besht’. Lo usa el emir, los ministros y las personas importantes en Qatar, por lo que es una especie de vestimenta exclusiva en el Emirato del Golfo.

El ‘besht’ es utilizado en días importantes, como el día nacional de Qatar. Los personajes de este país antes nombrados son los encargados de saludar a su nación con este peculiar traje.

Es así que la fotografía de Lionel Messi vistiendo dicha prenda, pasará a la historia como uno de los momentos más insólitos de la Copa del Mundo, donde reconocen el nivel que tiene el ‘10′ en el universo del Balompié.

"Lionel Messi vistiendo el 'besht' al momento de alzar la copa"./ Instagram

Ya se pronunció tras el campeonato de Argentina

Lionel Messi llevó a la gloria a Argentina. El combinado sudamericano se consagró como el campeón del Mundial de Qatar 2022. Frente a esto, el mejor jugador del mundo se pronunció.

“¡Campeones del Mundo! Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer”, expresó Lionel desde su Instagram en donde compartió su alegría con sus seguidores.

Asimismo, señaló: “Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos”.

“El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era de todos los argentinos... ¡Lo logramos!”.

“¡Vamos Argentina carajo! Nos estamos viendo muy pronto”, finalizó Lionel que se llevan el trofeo más grande del balompié Mundial para el continente sudamericano.