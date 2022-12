“Todo es mentira”: exrepresentante de Marlon Delgado, boxeador ecuatoriano, se pronunció sobre supuesta estafa

El pasado 13 de diciembre se difundió información respecto a una supuesta estafa al boxeador ecuatoriano, Marlon Delgado. En la publicación se aseguraba que el deportista habría sido llevado con engaños a Panamá por su representante y habría sufrido una estafa, por lo que estaría varado en Panamá.

Frente a esto, Enrique Mcintyre, presidente de la cuadra Los Guerreros del Boxeo, y quien tenía el poder de los contratos del boxeador esmeraldeño. En la publicación de la página citada, se lo acusaba de “engañar” a Delgado. Sin embargo, el exrepresentante se comunicó con Metro Ecuador y aseguró que “todo es mentira”.

“Marlon dijo que de Panamá no se va. Dijo que no vino a quedarse dos ni tres meses, sino que vino quedarse. Yo le dije que el trabajo no funciona así. Todo extranjero se queda más de tres meses, es lo que el gobierno les da y eso por es que vienen y luego regresan. Eso creó una guerra entre Marlon y yo y la pareja que el tenía en ese entonces”, indicó Mcityre.

Además, dio a conocer que ese conflicto provocó que él y Marlon Delgado sean llevado a las comisiones de boxeo, ya que el ecuatoriano alegaba que no existía contrato.

"Página que solicita ayuda económica para Marlon Delgado"./ Gofundme

Sin embargo, el contrato salió a relucir y nuevamente se le ofreció una nueva oportunidad de trabajo en su campo deportivo. Él único problema que tenía, según Mcintyre, era con su pareja.

“Esta noticia de que Marlón está varado en Panamá y sin nadie es totalmente falso. Que Marlon tenga un problema con su pareja, es otra cosa. Está pidiendo ayuda económica para salir de los problemas que tiene con ella y su bebé. que no sé por qué motivo”, cuenta el exrepresentante.

Asimismo, Mcintyre le ha mostrado su respaldo en varios aspectos económicos. Lo que le sorprende es lo que ha salido a la luz, cuando en las últimas semanas no ha tenido ningún tipo de discusión.

El único mensaje que recibió por parte de Marlon fue que el no volvería a un gimnasio y que se olvide de él. “Pero si quiero hacerle saber que es falso que ha Marlon se le ha llevado a Panamá con engaños”, finalizó el exrepresentante.