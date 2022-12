Ivana Knöll, la famosa hincha de Croacia, recibió sorprendentes propuestas en Qatar

En el Mundial de Qatar 2022 son varios los hechos y los personajes que se han robado la atención del público, uno de ellos es la ex-Miss Croacia Ivana Knöll, quien sorprendió al planeta entero al aparecer en los partidos de su seleccionado con prendas de vestir que no fueron muy bien vistas por los locales.

Sus imágenes se hicieron virales en las redes sociales e incluso, un video de cómo la retiraban del estadio le dio la vuelta al mundo. Pese a esto, la ‘balcánica’ consiguió su objetivo de tener mayor visibilidad y por supuesto, estará presente en el Croacia-Marruecos, duelo por el tercer lugar en este Mundial.

De acuerdo a varios informes de medios internacionales, Ivana recibió varias propuestas de matrimonio durante su estadía en Qatar e incluso, varios jugadores expresaron su deseo de conocerla durante el evento. Sin embargo, Knöll destacó en una entrevista con el ‘Daily Mail’ que no estaba interesada en conocer a nadie y solo quería divertirse.

Solo me estoy divirtiendo con todos. Supongo que la gente me quiere porque soy guapo. No estoy interesado en reunirme con nadie aquí. Mi intención es hacer sonreír a la gente, eso es todo. Los fanáticos que conozco en todas partes me aman. Pero cuando voy a los partidos ahora, mis amigos no se sientan conmigo y se mudan a otros asientos debido a las cámaras.

— Ivana Knöll