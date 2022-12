Jugador francés apuntó en contra de Argentina previo a la final: “Mostraron maldad y juego sucio”

Argentina estuvo rodeado de fuertes críticas después del triunfo frente a Países Bajos porque cuestionaron las formas que los jugadores argentinos festejaron el pase a la semifinales y Scaloni tuvo que salir a desmentir todos los comentarios que estaban recibiendo. Rami, campeón del mundo en 2018 con Francia, acusó a la Albiceleste de un juego sucio durante toda la Copa del Mundo.

Hace cuatro años, el equipo francés venció a Croacia en la final de Rusia 2018 y Adil Rami tuvo la oportunidad de levantar la Copa del Mundo, en el estadio Olímpico Luzhnikí, a pesar de no haber tenido minutos. Luego de cuatro años y medio, el defensor de 36 años que milita en Troyes en la Ligue 1, asistió a un programa de televisión “Gala” para hablar sobre uno de los finalistas.

En una charla en el ciclo Quotidien que se emite por la cadena TF1, jugador que actualmente no fue convocado para disputar el Mundial de Qatar con Francia aclaró lo siguiente:

Me gusta todo de Lionel Messi, pero no me gusta este equipo de Argentina.

— Adil Rami