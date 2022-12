¡Sigue la maldición del gato! Brasil fue demandado por una cifra millonaria por haber maltratado al animal en la conferencia de prensa

Hace unos días se volvió viral la imagen del jefe de prensa de la Selección de Brasil aventando a un gato que se posó en la mesa durante la rueda de prensa. Para evitar que salga en la cámara, lo agarró del cuello y espalda y lo tiró al piso. Estas imágenes generaron indignación entre los defensores de los derechos de los animales y también indicaron que eso fue de mal augurio para que la ‘Canarinha’ haya quedado eliminado.

En las últimas horas se conoció que el Foro Nacional de Protección y Defensa Animal interpuso una millonaria demanda contra Confederación Brasileña de Fútbol, donde piden una retracción pública por la manera en que Vinicius Rodrigues, nombre del jefe de prensa, trató al gato. Además, piden que se interponga una multa de un millón de reales, que equivale a 200 mil dólares, los cuales irían destinados a una inversión en el Fondo de Medio Ambiente de la Unión.

El gato de la "maldición del michi"

Por otro lado, Rodrigues no se ha pronunciado más que para afirmar: “Yo no lo hice nada al gato, lo puse al lado. No voy a maltratar a un animal. Sé todo lo que se dijo en redes sociales, no lo puedo manejar. Ya está”, dijo .

Hexa se volvió muy popular en las redes sociales e incluso miles de usuarios defendieron al animal y aseguraron que la eliminación de Brasil a manos de Croacia se trató de una “maldición” por la forma en la que el gato había sido desplazado del lugar. Los memes no tardaron en llegar tras el penal errado de Marquinhos que decretó el final del camino de Brasil en el campeonato.