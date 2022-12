Mhoni Vidente YA dijo quién gana el partido Argentina vs Croacia ¿Y la final?

La astróloga cubana, Mhoni Vidente, lanzó sus predicciones en la Copa del Mundo de Qatar 2022 y hasta reveló quién será el vencedor entre Argentina y Croacia este martes 13 de diciembre, a las 14:00 (Hora Ecuador).

Mhoni ha acertado distintos escenarios durante la actual cita a mundialista. Ahora, al referirse a la semifinal con Argentina y Lionel Messi en juego ha sido muy precisa en su decisión.

La tarotista ha confirmado que será la Selección albiceleste será quien dispute la gran final del Mundial y su rival será nada más y nada menos que Francia, la actual campeona del planeta.

Además, ha mencionado que los argentinos tienen más posibilidades de conquistar el título, esto debido a que “Messi tendrá un rol predominante”.

Mira el minuto 06:19 para escuchar la predicción

En ocasiones anteriores, Mhoni había dicho que: “Vamos a hablar de la carta de la estrella. Argentina, Brasil y Francia son mis candidatos para ganar el mundial de Qatar 2022. Definitivamente esos equipos siguen brillando totalmente”, comenzó diciendo a inicios de la Copa.

Acertó

En esa oportunidad brindó su pronóstico sobre lo que le deparó a México. “¿Cómo va a ir México? Pues yo lo veo mal. Eso no es una predicción, es un hecho. Que ellos no se la crean, que no pongan todo su interés para salir adelante”.

Todas sus predicciones se cumplieron. México quedó afuera en primera ronda y luego de la descalificación, el DT argentino presentó su renuncia.