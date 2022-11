Entre lágrimas, Enner Valencia, pide disculpa a Ecuador luego de quedar fuera del Mundial 2022

Ecuador redujo su nivel en la última jornada del grupo A del Mundial 2022, colectiva e individualmente, también entre sus jugadores más destacados en los partidos precedentes, como el goleador Enner Valencia, que este partido no anotó goles, pero ha tenido una gran participación, incluso llegó a ser el jugador con más goles en el Mundial.

En zona mixta, Enner Valencia, no aguantó las lágrimas y se quebró al pedir disculpas a Ecuador por no avanzar.

“Lastimosamente no hemos podido cumplir con las expectativas de nuestro Ecuador. Hoy hemos pasado un momento muy difícil. No esperábamos esto, estábamos muy contentos e ilusionados con lo que veníamos haciendo y hoy no lo hemos podido lograr. Le pedimos disculpas a todo el Ecuador”

— Enner Valencia