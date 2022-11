¡Carísimo! ¿Cuánto cuesta comer dentro de un estadio del Mundial?

Sin duda que los estadios de Qatar son un lujo. Su belleza arquitectónica, su destacada tecnología y su impotente estructura han hecho que los estadios para el Mundial 2022 sean el foco para muchos aficionados que no dudan en sacarse una foto.

Estos estadios cuentan con todos los lujos, incluso con ventiladores tomando en cuenta que están construidos en un país caluroso que tiene desierto. Estos estadios son tan grandes que para darle la vuelta te demoras entre 15 y 20 minutos caminando.

Sin embargo, en estos escenarios deportivos no encuentras comida típica del país, sino comida rápida, la típica comercial a lo largo del tiempo. Por ejemplo, para el Mundial de 2022, no hay vendedores en las tribunas con productos gastronómicos típicos como en Ecuador donde hay helados, hornado, papas con cuero, maní, empanadas de morocho, guatita, etc. En estos estadios del Mundial encuentras hamburguesas, hot dog, pizzas, gaseosas y aguas que además son carísimas.

Por ejemplo, se compró una gaseosa y un canguil, el valor a pagar fue de $6,47, mientras que en Ecuador eso costaría alrededor de $2,50.

Comida del estadio

Precios de los productos en los estadios del Mundial

Shawarma de Pollo $8,24

Hot Dog $6,87

Hamburguesa de Carne $10,99

Palos de Verduras $4,67

Canguil $2,75

Papas $2,75

Gaseosa $4,12

Aguas $2,75

Eso sí, en los estadios de Qatar 2022 aceptan tarjetas de crédito y débito. Sin embargo, el comer en un estadio en una Copa del Mundo sale caro.

