“Que desastre”: seguridad qatarí impidió a ecuatorianos ingresar al primer partido de la ‘Tri’ en el Al Bayt y esta fue su reacción

Desde Europa, medios internacionales filtraron imágenes de un grupo de ecuatorianos que no pudieron ingresar al primer partido de la ‘Tri’ (Qatar vs. Ecuador). Los compatriotas reaccionaron frente a la actitud de la seguridad qatarí y explicaron los motivos por los que no pudieron acceder al escenario deportivo.

De acuerdo a la información emitida, los hinchas estaban pernoctando en las afueras del estadio y uno de los ecuatoriano que apreció en cámara dijo lo siguiente: “que terrible, una organización terrible. Nos hemos quedado con los boletos, que desgracia”.

Aunque los hinchas tricolores poseían una entrada, no pudieron tener la suerte de ingresar en el Al Bayt para poder ver los goles que Enner Valencia frente a la selección Anfitriona.

"Hinchas ecuatorianos se quedaron sin ingresar al primer partido de la 'Tri'"./ captura de pantalla de Facebook

“Por favor”, decían las personas que estaban haciendo fila a la espera de que les den una solución a ala posibilidad de ver el cotejo donde la ‘Tri’ se llevó tres puntos.

“Tenemos las entradas”, decían otro que contaban que el trámite para poder darse cita al partido fue de dos y tres horas, como también la posibilidad de tener una conexión estable.

“Es imposible que un Mundial pueda ser manejado de esta manera”, finalizó uno de los ecuatorianos que estaba indignado por no haber ingresado al estadio.

Esta polémica se dio a conocer por medio de la prensa internacional que logró estar presente en el momento en que los hinchas compatriotas trataban de hacer válida su posibilidad de ver a la ‘Tri’.

