“Only Copa del Mundo”: Los ‘dotes’ de Esteban Dreer para hablar inglés en Qatar durante transmisión en vivo

El exarquero de Ecuador, Esteban Dreer, quien es parte del panel del programa digital Marca 90, está en Doha desde donde se conectó al programa y entrevistó a varios asistentes a esta fiesta de fútbol.

Lo que llamó la atención fue su inglés, o bueno su espanglish. El exguardamenta de la Tri, a pesar de no tener un inglés fluido, se hizo entender muy bien. Al primero de los entrevistados le decía “Very good, very good, off course”.

Mientras que en el set ‘Wachito’ decía “qué horror”, mientras se reía . A otro de los entrevistados le preguntó que si estaba en Doha solo por la copa del mundo en una especie de ‘espanglish’, “¿Only Copa del Mundo?”.

Luego le preguntó a ‘Wachito’ si él hacía entrevistas en inglés.

“Señor rifle Dreer, usted es extraordinario, acaba de batir la marca de su papa. En 1994, en el Mundial de EE.UU yo disque hablaba italiano, alemán, portugués. Usted me aplastó en un santiamén, por eso usted es mi hijo”.

En la gran competencia hay que soñar en grande, que nadie es mejor que uno y que se puede todo, no solo para los de cancha sino también para los de arriba como nosotros @SportbetEc @CNT_EC @inmobiliarec pic.twitter.com/dGl0i72ltJ — exclusivo80 (@Wachito60s) November 19, 2022

Las reacciones no pararon en redes y el exarqueo compartió el video. “jajajaja mi inglés va para atrás”.