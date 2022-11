La pregunta incómoda para Moises Caicedo en plena rueda de prensa en Qatar, pero Alfaro salió en su rescate

El ecuatoriano Moisés Caicedo durante la rueda de prensa describió la emoción que sentirá mañana cuando salte al césped del estadio Al Bryt de Catar para el partido inaugural del Mundial de 2022. Además, le preguntaron sobre un polémico tema que ha rondado el Mundial, los derechos humanos en Catar.

Caicedo lo regresó a ver y Alfaro lo salvó de esa pregunta incómoda y pidió que no le pusieran en aprietos antes de hacer un alegato en favor de la igualdad.

”Estamos a favor de todos los derechos humanos, de la igualdad. Ellos también son jugadores de fútbol, tienen su talento, sus sueños, sus ilusiones y merecen ser respetados por ello”, indicó. Una reacción que fue aplaudida por los asistentes.

Gustavo Alfaro defendiendo a Moisés Caicedo luego de que la prensa le preguntara sobre los derechos humanos, los defiende, los protege, los guía, es un padre para todo el grupo de la selección 🇪🇨 Que tipazo es el profe! 👏🏼👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/0juPJ9Dl5X — Leonardo Caicedo Mata (@Leonardo1704ENL) November 19, 2022

El volante de la Tri reconoció que cuando cante el himno de su país se le saltarán las lágrimas. “¿Quién no se emocionaría sabiendo que va a abrir un Mundial. Cantando el himno nacional se me van a venir recuerdos de cuando estaba en mi barrio, cuando vi el Mundial de 2014, hasta las lágrimas se me van a salir”, comentó el jugador del Brighton.

EFE