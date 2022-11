¿Byron Castillo traerá más problemas/sanciones a la Tri en el Mundial? Abogado responde

Después de una agobiante espera el TAS por fin se pronunció sobre el caso de Byron Castillo. Aunque la Federación de Fútbol de Chile y Perú esperaban que Ecuador sea castigado y eliminado del cercano Mundial, para mala suerte de ellos esto no llegó a pasar.

Sin embargo, la entidad del balompié sí sancionó económicamente y a nivel futbolístico a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF): deberá pagar 100. 543,50 dólares y arrancará las próximas eliminatorias con tres puntos menos en la clasificación general.

Andrés Holguín, abogado del jugador, detalló a radio Diblu que la decisión del TAS no tiene fundamentos y que se puede solicitar un pedido de nulidad más no de apelación. A la par, tachó que el actual lateral del León no ha sido sancionado y sí podrá jugar el Mundial de Qatar si así lo deciden.

🔴 AHORA EN #AlToque 📻



💬 Andrés Holguín, abogado de Byron Castillo, sobre los fundamentos que llegaron por parte del TAS para la sanción. pic.twitter.com/BxL9nCsDF1 — Radio Diblu FM 👳🏻‍♂️ (@RadioDibluFM) November 8, 2022

¿Habrá problema en el Mundial?

“El jugador no ha sido sancionado, el jugador está apto para jugar fútbol”. (Aplica para las próximas eliminatorias)

¿Habrá otra sanción?

“Ya el TAS ha dicho que el jugador no ha sido sancionado, no puede haber una contradicción en contra del jugador”, tachó. Agregó que no podrán existir más sanciones sin fundamentos de este tipo en futuros torneos.

“Ha llegado una resolución sin fundamentos, lo único que dice es que la FEF es culpable por usar un documento falso. Me parece que la Federación tiene los argumentos para una pedir una nulidad. Aplica a la FEF más no al futbolista”.

“El jugador no fue sancionado porque nunca fue parte de este proceso. Mal podía el TAS sancionar a Byron cuando ni siquiera en FIFA fue parte del proceso. Tampoco se ha dicho en la resolución que se ha usado un jugador inhabilitado”.

“Dudo que se refieran al pasaporte del jugador. El TAS no es quien para cuestionar si el pasaporte ecuatoriano tiene información falsa, completó Holguín sobre el supuesto documento falso”.

“Me enteré que un ecuatoriano compareció en contra de Ecuador. A veces, los ecuatorianos somos impresionantes contra nosotros mismos. Vino a declarar en contra de los intereses de la Selección. ¿Quién se iba a imaginar? No estaba obligado a comparecer”, finalizó.