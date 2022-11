Al ritmo del freestyle: El video que publicó Byron Castillo tras resolución del TAS

El TAS informó este martes la elegibilidad de Byron Castillo, pero impuso sanciones a la Federación Ecuatoriana de Fútbol por una violación de la normativa de la FIFA, “una deducción de 3 puntos a la FEF en la próxima fase preliminar clasificatoria para la Copa del Mundo, y se ordena a la FEF pagar una multa a la FIFA de 100.000 francos suizos dentro de los 30 días posteriores a la notificación del laudo”.

Hace pocos minutos, el defensa ecuatoriano publicó un video junto a Djorkaeff Reasco y Félix Torres cantando y moviéndose al ritmo de @EL YALA

Los comentarios en la publicación han sido limitados, mientras su nombre se ha convertido en tendencia en redes sociales.

Su abogado, Andrés Holguín, dijo a radio Diblu que la decisión del TAS no tiene fundamentos.

“El jugador no ha sido sancionado, el jugador está apto para jugar fútbol (...) Ya el TAS ha dicho que el jugador no ha sido sancionado, no puede haber una contradicción en contra del jugador”, tachó. Agregó que no podrán existir más sanciones sin fundamentos de este tipo en futuros torneos”.

La controversia está ligada a la elegibilidad del jugador Byron Castillo para participar en los partidos de la selección de Ecuador correspondientes a las eliminatorias de la Conmebol para la fase final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 entre septiembre de 2021 y marzo de 2022.