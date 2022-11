Todos hablan de Damián Díaz ¿Héroe o villano después de la final ante Aucas?

Damián Díaz vs Richard Mina En el estadio Banco Pichincha, Barcelona se enfrenta a Aucas en partido por la primera final del campeonato nacional. (Richard Castro Rodriguez/API)

Damián ‘Kitu’ Díaz, el 10 de Barcelona Sporting Club, fue el mejor jugador de Barcelona en la final de ida ante Aucas jugado en el Estadio Monumental. Sin embargo, no le alcanzó al ‘Ídolo del Astillero’ que vio la derrota ante un gol solitario de Edison Vega.

Su edad contrasta con sus ganas de ganar y su capacidad de juego. Damián Díaz, la pura verdad. pic.twitter.com/FG3rRvosa3 — Belford Cerna (@CernaBelford) November 7, 2022

A breves rasgos, dio la sensación que Damián Díaz fue el único que jugaba una final. Desde lo futbolístico se lo vio movedizo, activo, afanoso, incansable, eufórico y con todas las ganas de ir por el gol. El capitán de Barcelona tuvo un gran partido donde también demostró ansiedad, enojo e impotencia al ver que pasaban los minutos y sus compañeros no se metían en el partido.

Damián Díaz lideró a Barcelona en el ataque, filtró un par de pases que no fueron aprovechados por Jhon Cifuentes y Fidel Martínez, este último de quien se esperaba más pero que pasó desapercibido. El único que apareció como acompañante de Díaz en algunos tramos del partido fue Michael Carcelén. Si embargo, lo poco que se generó fue solucionado defensivamente por Ricardo Adé y Luis Cangá, y cuando ellos no podían contener, apareció Hernán Galíndez.

En vista que @ECUAGOL borró el video, aquí está la maña de Damián Díaz, que muchos "profesionales" aplauden.

Igual a lo sucedido en el Capwell cuando Rodríguez, ya recuperado, lo hizo desplomarse para forzar la suspensión del partido.

IMPRESENTABLE! pic.twitter.com/xwDQXL2mKT — Elvis Marin (@Asrrad_Sama) November 7, 2022

Muchos critican a Damián Díaz por influir en la expulsión de Richard Mina y al hacerle a Adonis Preciado que se quede en el piso fingiendo dolor cuando ya se había levantado. Sin embargo, en la calentura del partido; en una final donde te juegas todo el esfuerzo del trabajo de año; yendo abajo en el marcador y con compañeros que “no aparecieron en el partido”, como no calentarse con el árbitro, con el rival, consigo mismo. Damián Díaz salió a ganar ese partido pero las condiciones y los compañeros no le ayudaron y en esa frustración se calentó, pecheó al árbitro, reclamó, etc. ¿Está en verdad mal?

MENCIÓN APARTE PARA ESTE SEÑOR, EL ÚNICO QUE SALIÓ CON ALMA Y SED DE CAMPEÓN, A PESAR DE YA TENER TRES ESTRELLAS EN SU PALMARÉS. EN QUITO LA PELEARÁ A MUERTE POR GANAR SU 4TA ESTRELLA.



LOS DEMÁS AL ESTILO VELASCO: CAGADOS EN LOS PANTALONES pic.twitter.com/SuhXOaNPqu — William Villacís🇪🇨 (@williamvillacis) November 7, 2022

En realidad, se podría juzgar a Damián Díaz por muchas cosas, sin embargo no será el primero ni el último que intenten pasarse de vivos en un partido de fútbol donde hay varios casos como Marco Materazzi contra Zinedine Zidane que provocó la expulsión del francés en la final de un Mundial; Neymar Jr. cuando finge faltas que muchas veces son sancionadas de manera errónea; David Luiz en un partido de Premier League entre Chelsea vs Manchester United, etc.