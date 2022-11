Champions League: los tres partidazos que no te puedes perder en octavos de final

Está todo listo para los octavos de final de la máxima competición a nivel de clubes en Europa. La UEFA hizo el sorteo oficial de la siguiente fase de la Champions League e imperdibles cotejos saltaron a la vista, uno con sabor a revancha de la final de la edición pasada.

Aunque en papel, algunos clubes resultaron “favorecidos” por el cruce otros lo tendrán cuesta arriba. Entre los partidos más atractivos están Liverpool vs Real Madrid; AC Milan vs Tottenham; y PSG vs Bayern Munich.

Revancha de la final

Liverpool tendrá la oportunidad de cobrar “venganza” de lo ocurrido en París. Ahora podrá eliminar al vigente campeón, el Real Madrid, en esta fase. Sin embargo, ahora cuenta con una herramienta menos para perpetrar su cometido: Sadio Mané ahora es delantero del Bayern de Munich.

El regreso de un ícono

Los Rojinegros quieren volver a su época dorada y para ello debe imponerse a un siempre difícil y calculador Tottenham que tiene una plantilla de lujo y un director técnico analítico: Antonio Conte. La última Champions del club italiano fue en 2007.

El favorito contra el protagonista

El PSG de Neymar, Mbappé y Messi se impondrá a un invicto Bayern de Munich, el “cuco” del exequipo del rosarino. Los franceses, debido a su mayor juego y trabajo en equipo, parten como favoritos para alzar su primer Orejona pero deben imponerse al protagonismo que siempre brindan los teutones.

Presencia ecuatoriana

Joel Ordóñez será la única presencia ecuatoriana en los octavos de final de la Champions. Sin embargo, si llegan a completarse los rumores, Moisés Caicedo después del Mundial podría unirse al Real Madrid.

Fechas de los octavos de final (los horarios están por definirse)