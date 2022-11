¡Se quieren dar! El cruce de tuits entre Chito Vera y el campeón de la UFC

De cara a UFC Fight Night de este 05 de noviembre el artista marcial Marlon Vera encendió la caldera para retar al campeón de peso gallo Aljamain Sterling. El manabita le preguntó la fecha que le funcionaría para una pelea lo cual movió el avispero.

Ante esta solicitud de pelea, el estadounidense de raíces jamaiquinas no dudó en tachar que junio del 2023 sería el momento idóneo para tener su tercera defensa por el título. “Realmente no me importa contra quien. Si Dan dice, tú, entonces está hecho”, escribió Funk Master.

Ante ello, el Destrozador se mostró confiado y dijo que la pelea será recordada. Aunque el ganador de UFC 280 no se quedó callado y dijo que acabará con el compatriota y después se tomará unas cervezas con él.

No cabe duda que Marlon es uno de los favoritos para pelear por el título, aunque la reciente victoria de Sean O’Malley arrebató su puesto como único contendiente. UFC no se ha pronunciado sobre el próximo rival de Sterling pero todo apunta a un Sugar vs Chito 2 para solucionar cualesquier duda.

La última pelea del compatriota se dio en agosto 13 y lo más seguro es que a inicios del 2023 tendrá una batalla de cara a desafiar al campeón. Bajo estos parámetros, todo hace pensar que Chito está a dos pequeños pero a la vez complicados pasos de cumplir su sueño: poseer el cinturón de peso gallo.

Un ecuatoriano si peleará antes que se acabe el año

Michael Morales, el otro portaestandarte tricolor en UFC, sí peleará en diciembre de este 2022 y será contra el ruso Rinat Fakhreydinov. El oriundo de Pasaje llega con un récord de 14-0 y querrá dar una bienvenida por el TKO a su contrincante.

El próximo sábado 17 de diciembre el compatriota tendrá su tercera pelea en UFC y quiere demostrar que es una pieza de oro muy valiosa para elevar a esta industria a la cima y también pugnar por el título de peso Wélter.