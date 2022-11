Con una carta emotiva, Nassib Neme se despidió de la hinchada de Emelec

Nassib Neme, uno de los dirigentes deportivos más ganadores de los últimos años, se despidió de los hinchas del Club Sport Emelec en su último día como presidente del “Bombillo” donde resaltó: “Nos toca partir con la convicción de que logramos recuperar la grandeza de nuestro club, de nuestras instalaciones, de nuestra infraestructura deportiva y, especialmente, de nuestro estadio”.

Después de once años y medio, dejará de ser presidente cuando un nuevo directorio se posesione tras la jornada de elecciones. Claramente, en su despedida se nota el cariño al color azul: “Aunque ya no esté más en la institución, mi corazón y mi pensamiento siempre estarán con Emelec. Lo seguiré y alentaré siempre, como lo he hecho toda mi vida, esperando que Dios me permita ver un Emelec aún más robustecido hacia su primer centenario”.

Finalmente, Neme se refirió a lo que se dedicará y sobre su posible cambio de funcionas en el deporte: “Ya fue suficiente, me dedicaré a mis actividades profesionales y a mi familia”.

El cuadro eléctrico, con Neme desde 2008, consiguió el primer tricampeonato nacional de su historia, con las ediciones de la Serie A de Ecuador de 2013, 2014 y 2015, la segunda en finales contra Barcelona Sporting Club. También sumó la estrella de 2017.

Además, fue seis veces subcampeón (2010, 2011, 2012, 2016, 2018 y 2021), clasificando la Copa Libertadores en 11 ocasiones (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2022) e igual cantidad de Sudamericana (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2020, 2021 y 2023). Además, uno de los objetivos más importantes, es que el Capwell fue modernizado y ampliado para un aforo de 36.053 espectadores.

En las próximas horas se conocerá el nombre del nuevo presidente de Emelec una vez que terminen las elecciones que está en curso.