El mes cuando Chito Vera podrá pelear por el título de la UFC, las declaraciones del campeón lo delatan

Ha pasado más de una semana del evento de UFC 280 (22 de octubre) y pensar en un futuro retador para el campeón de peso gallo Aljamain Sterling sigue pululando en los medios de comunicación. Mientras muchos apuntan que Sean O’Malley es el número 1 del ranking, otros saben que el verdadero merecedor a esa lucha es Marlon Vera.

Chito viene imparable y goza a su favor ser el destrozador de esta categoría al acertar increíbles K.O a sus rivales, entre ellos dos excampeones: Frankie Edgar y Dominick Cruz. El manabita se ha denominado como el primer retador y el actual monarca lo sabe.

Aunque muchos han señalado que para UFC 284 Sterling debe medirse a Cejudo, el estadounidense ha sido sincero: “Me gané mi tiempo libre para que Henry pueda ir a patear piedras”.

De igual manera, acotó que la gente le gustaría ver un feudo contra Chuito y esa es la gran pelea que espera.

“Quiero la pelea más grande porque obtengo puntos de pago por evento. En el momento en que pierdo el cinturón, no obtengo puntos de pago por visión. Así que quiero la pelea más grande, y si es Cejudo, con mucho gusto lo complazco. Pero, no creo que sea él. Realmente no. Incluso siento que la gente estaría más emocionada de verme pelear con ‘Chito’”.

Sterling añadió que él volverá al octágono a mediados del 2023, es decir esta sería la fecha para que se mida contra el ecuatoriano. Por supuesto, el tricolor podría tener una batalla antes y sería nada más ni nada menos que contra Sugar; la revancha dejaría claro quien sería el retador n°1 por el título de peso gallo.

Daniel Cormier agregó días atrás que O’Malley debe ser ese rival y con ello pinta el camino a Sugar vs Chito 2. Se espera que en las próximas semanas UFC se pronuncie y tome una decisión que sea buena para los negocios.