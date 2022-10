La nueva canción de la Tricolor que “calienta el ambiente mundialista” con miras a Qatar 2022

Falta muy poco para que inicien las emociones del Mundial con el debut de nuestra querida Tricolor. El país entero estará atento a la participación de los jóvenes talentos que nos representarán en Qatar 2022 y esa emoción ya se siente con varias personas empujando desde su nicho, así pasa con la banda musical ecuatoriana “Sólotres”.

Esta banda musical, integrada por José Martín Andrade (guitarrista), Martín Andrade (vocalista) y Juan Carlos Becdach (Vocalista), buscan contagiar la época mundialista para unir en un solo puño a todo el Ecuador con miras a lo que será el Mundial de Qatar 2022. La canción que lanzaron se llama “Nos vamos al Mundial” y puedes disfrutarla en las plataformas de Youtube y Sportify.

El guitarrista de la banda, José Martín Andrade se refirió a lo que dicen sus familiares y amigos del tema: “Lo primero que me dicen se me pone la piel de gallina, y eso es lo que queríamos que se sienta. No hemos ido 8 años al Mundial y queremos que vuelva la ilusión”.

“Con esta canción podemos despegar. Nos pareció un reto unir el fútbol con la música. Metimos instrumentos muy andinos, con un ritmo pop que sea digerible”, expresó José Martín sobre lo que significó producir esta canción que es dedicada para la Tricolor que debutará en el Mundial el 20 de noviembre ante Qatar.

Asimismo, Martín Andrade, vocalista de la banda se refirió a las intenciones de la canción: “Crear la canción fue super emocionante para nosotros. Cuando se nos ocurrió esta idea fue emotivo porque todos amamos al fútbol. Sería increíble que los jugadores puedan escucharlo”.

“La reacción de la gente es lo que más llega. Todos se emocionan, personas de todas las edades, queremos llegar a la mayoría de personas posible”, agregó Martín sobre lo que se busca con la canción. Además de que, para el Mundial de Qatar 2022, se vivirá la fiesta deportiva más importante con participación de la Tri que no ha ido a un Mundial desde el 2014.

Solotrés tiene como objetivo crear una conexión real con la gente que los escucha para, mediante sus diferentes estilos, lograr crear una audiencia en donde oyentes con cualquier gusto musical se sientan identificados con los sonidos y sentimientos de la banda.