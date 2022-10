Así luce la casa de Cristiano Ronaldo para Halloween

Cristiano Ronaldo se encuentra en una de sus peores facetas como jugador profesional, ya que ha tenido un pésimo arranque de temporada con el Manchester United.

De hecho, el lusitano sólo acumula un tanto, por lo que su presencia en la Copa del Mundo podría ser una revancha a su mal paso.

Cristiano quiere salir de la crisis en Qatar 2022

Incluso, Ronaldo está peleado con el entrenador de Los Diablos Rojos, por constantes indisciplinas.

La gota que derramó el vaso se presentó en el partido entre Manchester United y Tottenham, pues CR7 se marchó al vestidor antes de que concluyera el cotejo.

Esto le valió para ser separado del primer equipo, por lo que en el duelo ante Chelsea no salió ni a la banca.

Sin embargo, el delantero portugués pidió disculpas y acató la sanción, pues sabe que no es un buen ejemplo para los jóvenes lo que está haciendo.

“Como siempre he hecho a lo largo de mi carrera, trato de vivir y jugar con respeto hacia mis compañeros, mis adversarios y mis entrenadores. Eso no ha cambiado. Soy la misma persona y el mismo profesional que he sido durante los últimos 20 años y el respeto siempre ha jugado un papel muy importante en mi proceso de toma de decisiones”, detalló.

Se relaja en Halloween

Para relajarse un poco de los problemas deportivos, Cristiano decidió adornar su mansión de Manchester con motivo del Halloween.

En los próximos días se celebrará el Día de Brujas, en el que el portugués quiere hacer felices a sus hijos.

Georgina Rodríguez. La modelo presumió la entrada de su mansión. (Instagram)

Georgina Rodríguez compartió un video en sus redes, en el que aparecen los mellizos, Eva y Mateo, así como Alana, disfrazados.

La puerta de la casa está decorada con calabazas, fantasmas, velas y brujas.

No cabe duda que el astro lusitano hace de todo para tener contenta a su familia.