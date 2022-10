¿Victoria de O’Malley fue una farsa? El excampeón Khabib se impactó por el resultado

Excampeón no está feliz con la decisión de victoria de Sean O'Malley Khabib Nurmagomedov se pronunció sobre la decisión dividida

El UFC 280 fue una montaña rusa de emociones, que sin duda dejó a muchos con la boca abierta por los resultados que tuvo la cartelera estelar. Petr Yan vs Sean O’Malley, Sterling vs Dillashaw y Oliveira vs Makhachev fueron el plato fuerte en Abu Dhabi.

Una de las grandes polémicas de la noche fue la decisión divida que favoreció a ‘Sugar’ sobre ‘No Mercy’. El estadounidense ganó la pugna contra el nº1 del ranking de peso gallo pero los datos y reacciones han generado controversia en las últimas horas.

Precisamente, el excampeón Khabib Nurmagomédov estuvo presente en los camerinos - es parte del cuerpo técnico de ahora campeón de peso ligero Islam Makhachev - y reaccionó a la decisión de los jueces.

Para The Eagle, la sorpresa saltó a la vista apenas se anunció que hubo decisión dividida. Al final, se pregunta de cómo es posible que gane el estadounidense cuando no tuvo ese dominio sobre el ruso.

“¿Divida? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es posible, hermano? Juro que le dio cada ronda. Estuvo cerca – se refería a O’Malley - pero ganó todas las rondas”, apunta el luchador más dominante en la historia de la UFC a sus compañeros.

Khabib reacts to Sean O’Malley’s split decision victory over Petr Yan. pic.twitter.com/lKBgU5NDvZ — FullCombat (@FullCombat_) October 23, 2022

¿Qué dicen los datos?

Según reveló ESPN, Yan fue dominante por 5:44 minutos de la pelea mientras que el estadounidense apenas 2 segundos. A la par, en porcentajes, No Mercy acertó más golpes significativos y concretó más derribos.

Datos Yan /O’ Malley

Tot Strikes: 97/139 vs 91/171

Sig strikes: 58/96 vs 84/163

Head: 24/57 vs 63/132

Body: 13/18 vs 6/14

Legs: 21/21 vs 15/17

Control: 5:44 /0:02

Take downs: 6/13 vs 0/1

Sub att: 0 vs 0

Aunque no existe un pronunciamiento oficial sobre el próximo rival para el campeón de peso gallo, este reciente resultado positivo coloca a O’Malley como el favorito para arrebatar el cinturón a Aljamain Sterling.

Sin embargo, Marlon Vera también aparece como uno de sus principales oponentes. Incluso el campeón lo nombró al manabita en su discurso final y tuvo una “simpática” respuesta por parte del ecuatoriano.