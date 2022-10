¡Quiere entrar gratis a los estadios! Fuerte queja de Agustín Delgado sobre partidos de la Selección

Agustín Delgado El Tin no se cayó y elevó un máximo reclamo a su trayectoria.

Agustín Delgado será recordado por los amantes de la Selección Nacional como uno de los máximos goleadores, además de ser pieza clave para clasificarnos a dos mundiales consecutivos (Korea y Japón y Alemania).

Actualmente, el Tin es el segundo máximo anotador con 32 tantos. Además, es el máximo killer en Mundiales al encajar el esférico en arco contrario en tres oportunidades (contra México, Costa Rica y Polonia).

Agustín Delgado El delantero ecuatoriano quiere entrar gratis a los estadios (Eric Renard/Icon Sport via Getty Images)

Ahora, 16 años después de su último tanto en la máxima cita del fútbol, el exLiga de Quito elevó un reclamo. El delantero comentó que ahora las exglorias de la Tricolor deben pagar para ir a un partido de la Selección, lo cual resulta algo extraño.

“Para ir a un partido de la Selección tenemos que pagar. Claro, nos han alejado de eso. Lamentablemente, se tiene que hablar uno así. Desde que nosotros dejamos de participar nos hemos alejado de las canchas”.

“Pasa algo extraño en nuestro país, uno tiene que pagar a cualesquier estadio que vaya. Es una falta de respeto, de reconocimiento que hemos hecho. Con ninguno de ellos (actuales jugadores) no he tenido contacto y no se les ha dado un consejo”, finaliza.

Reacciones

Aunque muchos reconocieron el aporte que tuvo el Tin a la Tri, usuarios en Twitter no dudaron en exponer que el exjugador debe tener el dinero suficiente para pagar una entrada.

“Pero imagínate que todos los ex jugadores quieran ir gratis. Ahí si ya solo serían entradas gratis”, escribió una persona en la plataforma Twitter.

Ante los reclamos de Delgado en el segmento La Cancha de Artefacta, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) no ha emitido declaración alguna. La última vez que Agustín fue visto cercano a los directivos del máximo órgano de balompié del país fue en la presentación de la camiseta de Ecuador para el Mundial de Qatar.