Famoso periodista argentino “se quiebra” en plena entrevista con Lionel Messi

Pablo Giralt es uno de los periodistas deportivos más reconocidos de Latinoamérica y en una entrevista exclusiva con Lionel Messi, un perfil del jugador con miras al Mundial de Qatar 2022, se quebró y no pudo evitar llorar en vivo.

Según Pablo Giralt, se siente un privilegiado al coincidir con Lionel Messi: “Esta profesión y mi vida me han llevado por caminos inimaginables. Ayer cumplí un sueño. Conocí al deportista que más admiro y quiero; al que más me ha tocado relatar y disfrutar. Mi camino profesional se cruzó -ocasionalmente- con el suyo y honestamente, me siento un privilegiado”.

🥲 Esto es lo más emocionante que vas a ver hoy:



El líder @giraltpablo y sus sentimientos más profundos. Una charla humana y sencilla.



MESSI: "Soy un agradecido"



Lo disfrutamos y lo compartimos en DIRECTV Sports.

En la parte final de la entrevista, Pablo Giralt agradecía a Lionel Messi y en esas palabras no pudo evitar mostrarse sentimental: “Lo único que te deseo es que seas muy feliz. Que te vaya bien en la vida siempre. Tengo una profunda admiración por vos”. Una vez que se fue en llanto, ante la incomodidad del momento emotivo Giralt le explicó a Lio la razón de esas lágrimas: “Soy un pibe que soñó toda la vida con esto. Nunca supe que tendría la suerte de acompañarte con mis relatos”.

Ante esto, el astro argentino respondió y agradeció: “A mí me emociona poder llegar así a las personas. Soy un agradecido por el cariño que conseguí durante toda mi carrera”. Lionel Messi es uno de los jugadores más admirados a nivel mundial y que provoca admiración de muchas personas. Sin duda alguna, casi todos reaccionaremos de manera similar si pudiéramos conversar tan solo unos minutos con el argentino.

