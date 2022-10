UFC 280 es primordial para el futuro de Chito Vera, el título estaría cerca aunque no pelee

Marlon Chito Vera está más que listo para una pelea por el título de peso gallo dentro de la UFC. El manabita tiene una fecha clave dentro de su calendario y es el próximo 22 de octubre ya que su destino con sabor a gloria podría ponerse más cerca.

Será en UFC 280 donde importantes peleas dentro de la categoría del ecuatoriano se llevarán a a cabo: Sterling vs Dillashow y Petr Yan vs Sean O´Malley. De los cuatro luchadores, solo Sugar no es un problema para Chito, pero los otros tres podrían ser sus próximos rivales incluyendo al campeón.

Aunque los analistas deportivos ponen al ecuatoriano como el gran favorito al título, al Destrozador le restaría una pelea más para pugnar por el título de la UFC. Incluso puede ser que la próxima semana se atreva a lanzar un reto o aceptar anteriores peticiones.

¿Qué opina de su antiguo rival Sugar?

“Siento de verdad que cualquiera puede ganar. Que cualquier cosa puede pasar. Te puedes romper los pies en el primer round, te pueden romper”, dijo Vera.

“También hay que ser realista. Los únicos dos tipos duros y de alto nivel con los que peleó O’Malley, uno lo noqueó y el segundo sufrió un piquete de ojos. Y honestamente, en la pelea ante Munhoz, antes de que ocurriera el pinchazo en el ojo, no es como si estuviera haciendo algo loco. Él no estaba pateando su trasero. Literalmente iban bofetada por bofetada con patadas bajas. Realmente, nadie estaba haciendo ningún daño. Nadie estaba haciendo nada”.

Si contar las peleas por peso gallo, el gran atractivo de la noche será la batalla entre el campeón Charles Oliveira e Islam Makhachev. Este último es el gran favorito y protegido del excampeón Khabib Nurmagomedov.