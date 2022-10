“Mi papá hacía carreras en triciclo y mi mamá lavaba ropa de los vecinos”: Moisés Caicedo revela detalles de su infancia

Futbolistas ecuatorianos que han alcanzado la gloria han atravesado un gran camino y muchos de ellos no tuvieron los lujos que ahora pueden costear. Ese es el caso de Moisés Caicedo quien reveló detalles de su pasado, su presente y lo que espera del futuro en una entrevista que se difundió en Star Plus. El jugador de 20 años destacó la humildad, el amor a Dios y a su familia como claves del éxito tras un arduo trabajo.

¿Cómo veía los partidos de Ecuador cuando era niño?

“En mi barrio, con mi gente sacamos la tele, bueno no era mía, sino de un amigo”, respondió al ser cuestionado sobre cómo vio el último Mundial de Ecuador en el 2014, cuando tenía solo 12 años.

Moi tenía una tele, pero no cable para ver los partidos, así que un amigo de su barrio la sacaba y todos se reunían. Mientras veía las imágenes de la Tri en Brasil en su mente pensaba “tengo que estar ahí dándole alegría a mi barrio y a un país”, un sueño que está próximo a cumplirse cuando lo veremos brillar en Qatar con la tricolor.

También comentó que sus amigos del barrio siguen sacando un televisor para verlo jugar y le envían videos festejando sus goles. “Cuando hice el gol contra Chile todos estaban reunidos viendo y me dio una alegría inmensa”, dijo.

La primeras canchas de Moi eran las calles, pero siempre soñó, respiró y vivió fútbol. Entre risas contó que iba al colegio solo para jugar con sus amigos, esperaba ansioso la hora de recreo e igual cuando llegaba a la casa. “Llegaba a casa y mi mamá me preguntaba si había hecho los deberes, decía no me mandaron para salir a jugar”, contó.

Nunca olvidará a quienes le dieron una mano en sus inicios. Su padre no tenía dinero para comprar los zapatos de fútbol y los padres de sus amigos le regalaban.

Sus padres y Dios, su pilar

El rol de sus padres y la alegría de poder recompensarlos ahora no tiene precio, ha destacado el esfuerzo que han hecho para que Caicedo llegué donde está.

“Mis papás siempre se esforzaron para darnos lo que tuvieron, me siento feliz de tenerlos como padres porque nunca nos dejaron solos, siempre estuvieron (...) Mi papá trabajaba en un triciclo, hacía carreras y mi mamá aveces lavaba ropa de los vecinos”, recuerda que esos ingresos eran para la comida y para darles un techo. — Moisés Caicedo

El niño Moi es el menor de diez hermanos, recuerda que su casa era pequeña, pero se acomodaban. “Nunca nos faltó un techo porque nuestros padres siempre se esforzaban para que en la casa no le entrara agua y podamos dormir”, le contó el jugador a Vignolo.

Moises Caicedo en el Brighton y en el Mundial 2022

¿Se la cree? “A veces estoy en la cama pensando y digo con tan solo 20 años estoy logrando esto. Lo que estoy logrando día a día es por esfuerzo, oro mucho pidiéndole a Dios que me ayude, que me de sabiduría, inteligencia y me lleve por el buen camino para hacer las cosas bien”, se considera una persona que cree mucho en Dios, tanto él como su familia. Sus padres madrugan a orar por él cada día y eso le ha dado la fortaleza para hacer las cosas bien.

Alfaro y su camino al Mundial

Para Caicedo, el profe Alfaro ha sido una bendición que ha apostado por el talento joven. “Ese señor llegó a cambiar la selección y hay mucho jóvenes porque tenemos talento, lo damos todo en cada partido y los resultados se han visto”.

El jugador tiene grandes esperanzas en el equipo de Alfaro, incluso dijo que Ecuador es su candidato para ganar porque la van a pelar hasta el final.