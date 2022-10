Ciclista ecuatoriano perdió un órgano después de ser atropellado por un tráiler

Una vez más el irrespeto a los ciclistas en las vías afecta a un deportista ecuatoriano. El carchense Segundo Navarrete fue atropellado este pasado 10 de octubre mientras cumplía su entrenamiento para lo que será en noviembre la Vuelta a Ecuador.

Mientras cumplía con una ruta de preparación, el ciclista fue impactado por un tráiler lo que provocó que termine desprendido de su bicicleta. El entrenador del equipo Saitel, Freddy Rosero, acotó que el chofer infractor huyó.

“Fue detenido, pero al parecer el agente de Policía recibió dinero y lo soltaron”, añadió.

Su similar Miryam Nuñez confesó que debido al accidente perdió un riñón. “No hay justicia, solo impunidad. Hasta el día hoy la persona que me atropello no se ha hecho responsable. No a la impunidad”, escribió la compatriota.

Segundo Navarrete El ecuatoriano fue arrollado por un camión.

Reacciones

Varios cercanos al trabajo y carrera de Navarrete extendieron su pedido de justicia y pronta recuperación para el pedalista. “Cuántos ciclistas más deben sacrificarse para entender que la vía es de todos. De verdad no doy más”, tuiteó Mauricio Zúñiga.

“Sinceramente que bronca, no entendemos que hay una vida sobre la bici, que la vía es compartida y que debemos respetar a los ciclistas”, acotó Jaime Jaramillo.

Una pasada víctima del irrespeto en la vías fue la galardonada Miryam Nuñez. La compatriota sufrió una fractura occipital y una hemorragia subaracnoidea que la mantuvo alejada meses de las competencias.

El 13 de febrero, Núñez fue impactada por un vehículo en la autopista General Rumiñahui mientras se preparaba para los campeonatos nacionales de ciclismo