Mientras en Ecuador critican a Enner Valencia, un estudio lo coloca como el mejor jugador de la Liga de Turquía y es halagado por la prensa internacional

Aunque muchos lo criticaron después del penal fallado ante Japón, el ecuatoriano Enner Valencia vive un gran momento en el Fenerbahçe Spor Kulübü de Turquía. A tal punto que medios internacionales halagan a nuestro delantero poco apreciado en el país.

A pesar que es muy criticado en la selección ecuatoriana por no anotar goles, en suelo europeo le va muy bien. El ecuatoriano lleva de momento 10 goles y dos asistencias en 7 partidos con su equipo. De momento es el titular fijo del club siendo el delantero más regular.

Cabe recordar que Énner Valencia compite el puesto ante grandes delanteros como el ex delantero del Chelsea, el belga Michy Batshuayi; el ex Everton Joshua King, el ex PSV Eindhoven Bruma y el ex LA FC Diego Rossi.

El Diario AS de España elaboró una nota, destacando el presente del goleador tricolor: “La calidad de Enner Valencia nunca ha sido cuestionada. El delantero es un de aquellos jugadores que siempre llega a los dos dígitos de goles sea cual sea el equipo. Sin embargo, este año todo parece indicar que podrá superar todas sus marcas. En apenas siete partidos en la Liga turca ha logrado la friolera de 10 goles, es decir, unas estadísticas de 1.4 goles por cada partido disputado. En el choque ante el Fatih Karagümrük el delantero logró llevarse el balón a casa con un hat-trick”, destacó el medio español en su nota.

“Según la Inteligencia Artificial de Olocip, Enner Valencia es actualmente el mejor jugador de toda la Superliga turca con un valor total de 5.44. El ecuatoriano, además de ser el máximo anotador de la liga, se ha convertido en la revelación al ser el mejor jugador en conducciones (0.64), finalización de cabeza (0.87), finalización (2.22) o tiro (3.55). Su buen estado de forma no ha pasado desapercibido en la competición, donde también es el jugador con más faltas recibidas en duelos terrestres (0.17)”, agregó el medio español sobre Énner Valencia que llegará al Mundial de Qatar 2022 como la máxima referencia en el ataque de Ecuador.