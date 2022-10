Aucas podría perder puntos en Liga Pro por un error infantil ¿Se complica la final a estas alturas?

Cumbayá vs Aucas Quito, 02 de octubre de 2022. Fecha 12 de la LigaPro Betcris en el Estadio Rumiñahui: Cumbayá Vs Aucas. (HAMILTON LÓPEZ)

En la Jornada 12 de Liga Pro, Sociedad Deportiva Aucas no pasó del empate ante el Cumbayá y con ello mantiene la punta del torneo. Sin embargo, podría reducirse la diferencia ya que el cuadro de los ‘leones’ apuntaría a quitarle los puntos de dicho encuentro a ‘Papá'.

Mediante un comunicado en redes sociales, la dirigencia del Cumbayá FC dio a conocer que el club reclamó de manera formal apelando al Art. 140 del Reglamento de la Comisión Disciplinaria de Liga Pro sobre la inclusión de un jugador suspendido y que basado en ello ganaría el partido 3-0. Esto aludiendo que Roberto Ordóñez jugó teniendo 5 tarjetas amarillas.

“Según registros y pruebas presentadas Roberto Ordóñez habría acumulado 5 tarjetas amarillas y por reglamento no podía ser considerado en el equipo titular”, señala Cumbayá FC en su comunicado donde menciona que debería ganar 3-0 en caso de que Aucas haya cometido tremendo error. Roberto Ordóñez jugó desde el inicio y se fue al cambio por Juan Manuel Tévez.

Por su parte, Aucas se mantiene en que Roberto Ordóñez no contaba con ese número de cartulinas amarillas debido a que ante Emelec, el árbitro Luis Quiroz no le sacó la amonestación, aunque Cumbayá señala que tiene videos pruebas de dicha tarjeta. Lo que sí es cierto, es que Quiroz no registró dicha tarjeta en el partido ante el ‘Bombillo’.

De esta manera, Aucas podría perder el invicto de 16 partidos consecutivos en la era de César Farías quien en Liga Pro no ha visto la derrota desde su llegada y que el único partido que cayó derrotado fue ante el 9 de Octubre en Copa Ecuador. Así, parecería que ‘Papá’ pierde el invicto de la peor manera posible, con un error propio.

De perder los puntos, Aucas se quedaría con 25 unidades a tan solo 2 de la Universidad Católica y del Independiente del Valle que son los equipos que presionan a ‘Papá' y buscan quitarle el liderato de la segunda etapa de Liga Pro y con ello el pase a la final del fútbol ecuatoriano.