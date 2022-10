Futbolista ecuatoriano “promete” cortarse su miembro si desciende de categoría

El fútbol está lleno de promesas y apuestas que enriquecen cada juego o temporada. Desde desnudos hasta suma de dinero han alimentado estas propuestas durante décadas, pero un futbolista ecuatoriano sorprendió con su reciente afirmación.

Kevin Mina es el representante tricolor que juega como delantero en el Real Santa Cruz de la Primera División de Bolivia. En una entrevista con medios del vecino país fue interrogado sobre el destino del club que parecería estar condenado al descenso.

A falta de nueve fechas, los Criollos del Sur marchan penúltimos en la tabla con apenas 16 unidades; dos puntos lo separan del colista Universitario de Vinto. Mina en sus declaraciones tachó que precisamente para salvar al club fue contratado y si llegan a descender se cortaría el miembro.

“Para eso contrataron a Kevin Mina (para no descender). Si yo desciendo, me corto mi miembro, me lo corto”, fueron las declaraciones del atacante de 28 años.

- ¿Crees que se puede salvar la categoría?

- Por eso contrataron a Kevin Mina.

- ¿Y si les toca descender?

- Si desciendo me corto el miembro.



Así declara la figura del Real Santa Cruz.#FútbolBoliviano 🇧🇴 pic.twitter.com/HmqF6cpzV5 — En Una Baldosa (@enunabaldosa) October 3, 2022

Puede descender

El formato del torneo indica que al final de la temporada el peor equipo de la tabla desciende a la respectiva asociación departamental y será reemplazado por el equipo campeón de la Copa Simón Bolívar.

Mientras que el segundo peor juega un cotejo con el subcampeón de la copa antes mencionda y así definir quien se queda con su permanencia.

No es su única polémica

No es la primera vez que el nacido en Quinindé protagoniza una polémica por sus declaraciones. Fue en octubre del 2021 que el nacido en Ecuador tachó que espera que Bolivia gane su cotejo de Eliminatorias contra la selección de todos.

En primera instancia, argumentó que su deseo se debe a que se siente más boliviano que ecuatoriano y que no le importaba que lo odien en el país ya que actualmente el balompié del altiplano le da de comer.

“Yo espero que gane Bolivia porque yo soy más boliviano que ecuatoriano. Mi hija es boliviana y todo eso. Es el país que me está dando de comer. No me importa si me odian en Ecuador... si Bolivia me da de comer”, comentó.