Compararon a Haaland con Messi y así reaccionó Guardiola

Erling Haaland ha roto todos los moldes en este inicio de temporada donde lleva 14 goles nada más y nada menos. El delantero noruego fue uno de los fichajes del verano pero nadie esperaba que pudiese reventar las marcas goleadoras de la Premier League y ya se comienza a compararle con los históricos del fútbol.

Ante el United, en el derbi de Manchester, el futbolista del City logró su tercer ‘hat trick’ consecutivo en casa, un hito jamás alcanzado por ningún otro jugador. Además, también se convirtió en el más rápido en conseguir dichos tripletes en la historia de la Premier al hacerlo en solo 8 partidos, 40 menos que Michael Owen. Tras su estelar actuación -otra más- la prensa no dudó en compararlo con Leo Messi. Precisamente a Pep Guardiola le preguntaron por ello y eso fue lo que respondió.

🎙️ Periodista: "Cuando Haaland entra esperas que anote un gol, como cuando entraba Messi".



“Para marcar goles quizás Erling necesita a todos sus compañeros. Cuando llega allí (a la portería rival) es increíble. Messi tiene la habilidad de hacerlo todo por sí mismo”, comentó Pep Guardiola quien dirigió a Lionel Messi en el Barcelona y que ahora fichó a Haaland como su goleador.

Guardiola también valoró que está tratando de integrar aún más a Haaland en el juego del City. “Él me dijo una vez que prefería tocar cinco balones y marcar cinco goles. Eso no me gusta. Lo quiero implicado para que toque más y más balones y se convierta en un jugador de fútbol que marca goles. Por supuesto que no olvido que su mayor talento es poner el balón en la red. Eso es fantástico. Es un delantero fantástico”, expuso.

Haaland es el goleador indiscutible de la Premier tras marcar 14 goles en 8 partidos, a los que se añaden otros tres en dos choques de Champions League.