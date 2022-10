Independiente del Valle vs Sao Paulo: no se llenó el estadio, graderías vacías para la final

La final de la Copa Sudamericana no terminó por mover el número de hinchas que se tenía previsto. El estadio Mario Alberto Kempes en Córdova, lució medio lleno con claros vacíos en sus graderíos.

Pese a que los hinchas de Sao Paulo eran los convocados a copar gran parte del escenario, esto no llegó a suceder. No obstante, los cánticos de los Brancos no dejaron de resonar desde el minuto 1.

Estadio Mario Alberto Kempes Menos de la mitad del estadio estuvo con presencia de hinchas

Aunque la capacidad del estadio es para 57 mil personas, de unos 15 a 20 mil llegaron a sentarse en los graderíos; menos del 50% de los boletos fueron adquiridos para este partido.

Hinchada ecuatoriana

En el caso del club ecuatoriano se esperaba, desde semanas atrás, que no iba a tener una gran convocatoria. Solo 1500 tickets separó el club del Valle, los cuales también se contaron familiares de jugadores y similares.

Mario Alberto Kempes Así se ve el escenario en la final de la Sudamericana

Otro factor en contra

Aunque el valor de la entrada era asequible, los montos para comprar alimentos dentro del escenario causó molestia a argentinos. Los “locales” arremetieron contra los montos que les resultaban un ojo de la cara.