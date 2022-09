¡Otra bomba para Chile! “No creo que la decisión se revierta”; ex miembro del TAS sobre el caso Byron Castillo

Gerardo Acosta, abogado paraguayo que integró durante ocho años la lista de juristas elegibles por el máximo tribunal deportivo en el mundo (TAS), dio a conocer varios aspectos donde aclaró la situación donde señaló: “La contraparte de Chile ya no es Ecuador, sino la FIFA”, sostiene.

Gerardo Acosta, como exmiembro del TAS, es una voz autorizada para analizar el caso de Byron Castillo que tienen como protagonistas a Ecuador y Chile puesto que en su experiencia conoce las formas y procedimientos que se deben seguir para este tipo de casos donde el criterio es un factor fundamental. De hecho, en el diálogo con El Deportivo, explicó como avanzaría el tema: “El caso es apelable al TAS. El plazo para apelar es 21 días a partir de la notificación de la resolución completa. Chile va a pedir los fundamentos. Seguramente, los tendrá el martes o miércoles. Ahí comienza a correr el tiempo. La ANFP puede presentar la apelación en cinco días. A partir de que lo haga, la contraparte, que en este caso es la FIFA tiene 10 días para contestar la apelación. Todo va a depender de la velocidad con que Chile presente su apelación fundamentada”.

🇨🇱⚽ Eduardo Carlezzo explota tras el fallo de la FIFA contra Chile: “El mensaje es claro: se permite hacer trampa; apelaremos al TAS” https://t.co/8DZOu8zeeh pic.twitter.com/emCk82q4df — El Deportivo LT (@ElDeportivoLT) September 16, 2022

Acosta señala que: “La ANFP no tiene razón”

“Chile va a pedir un procedimiento abreviado. La contraparte nunca fue Ecuador. Ecuador estaba en el procedimiento circunstancialmente porque uno de sus jugadores ha sido mencionado. Ecuador podría presentarse como una contraparte. Es como en un proceso penal. La FIFA es el equivalente a la fiscalía, por decirlo así. Ecuador muy probablemente participará en el proceso como interviniente, pero Chile litiga contra la sanción que aplica la FIFA. Su contraparte es la FIFA”, establece Acosta refiriéndose a que Chile tiene una equivocación acerca de la denuncia y sobre quien fue enfocada.

“El acuerdo tiene que ser con la FIFA. Ecuador como tercero no se puede oponer al procedimiento abreviado. Si lo hace, el TAS puede ponerse”, advierte. “Si Ecuador no accede habría una mala fe. Estimo que sus abogados van a aceptar”, declaró refiriéndose a que Ecuador deberá presentarse y dar todas las facilidades.

FIFA Appeal Committee passes decision on eligibility of player Byron David Castillo Segura



▶️ https://t.co/PLMHOL0ARb pic.twitter.com/2bXTvD9jCL — FIFA Media (@fifamedia) September 16, 2022

“Sigo pensando que la ANFP no tiene razón. Que las decisiones están ajustadas a derecho. La FIFA no tiene la potestad de definir sobre un documento público. No se arroga esa facultad. Define la nacionalidad en función de documentos expedidos por una autoridad pública. Hasta que esa autoridad no diga lo contrario, eso es lo válido. La FIFA sanciona el uso de documentos falsos, pero quien lo determina es una autoridad nacional. Ese es el error que comete la ANFP”, mencionó Acosta sobre el gravísimo error que cometió Chile sobre el caso Byron Castillo debido a que el que afirma si una persona es ecuatoriana o no en Ecuador es el Registro Civil, entidad gubernamental de dicho país.

¿Qué viene después?

Acosta analiza lo que se vendría tomando en cuenta los plazos a un Mundial que está a la vuelta de la esquina. “Una vez que termine la fase escrita, que es la que puede acelerarse, normalmente se pide una audiencia, una vista oral, alegaciones orales. Si hay un procedimiento expedito, será un poco más rápido. El panel emitirá el laudo, solo la parte dispositiva primero, si estima o desestima la apelación. Es la única manera que esté resuelto el 30 de octubre. Si un órgano de la FIFA se equivoca, los paneles del TAS no tienen problemas en revocar”, aclaró sobre la objetividad del TAS.

“No creo que un panel del TAS lo revierta. La decisión del panel depende mucho de la formación de cada integrante del panel. De la formación jurídica de cada uno. Es un caso bastante raro. Hablar de porcentaje no sirve de parámetro.”, sentenció sobre la posible decisión que tome el TAS.