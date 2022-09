Mira el peculiar método tecnológico de Luis Enrique en la Selección de España y que se hace viral en redes sociales

Luis Enrique, entrenador de la Selección de España, alista métodos tecnológicos para usar en la próxima Copa del Mundo. El entrenador español aprovecha nuevos métodos que ayuden a mejorar el rendimiento de su equipo.

La tecnología avanza a pasos agigantados en todos los aspectos, y el fútbol no es la excepción y tienen la finalidad de lograr el mejor rendimiento de los deportistas. La última novedad se dio en la Selección de España dirigida por Luis Enrique.

☺️ ¿Cómo no íbamos hoy a tener foto del equipo ganador?#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/u8AY0wLeaZ — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) September 20, 2022

En un video publicado en redes sociales muestra como pequeños walkie talkies se implementan en el chaleco que normalmente sostiene el GPS para medir los kilómetros recorridos por los protagonistas. Ahora, dichos GPS permiten escuchar la voz del entrenador quien a distancia les da instrucciones.

El técnico español explicó previo al entreno la novedad a sus jugadores: “Van a escuchar aquí la voz del mister. Espero no gritar mucho porque no estoy acostumbrado a ver gente de lejos y hablar bajo. Pero para darles órdenes y consignas en cuanto a posibles variaciones sin dejarme la garganta. Lo probamos, espero que nos sirva mucho, que les pueda servir. Incluso alguno lo puedes oír, no tienen que hacer nada y aquí saldrá papá por detrás”, explicó el entrenador ante la mirada de todo el plantel.

El novedoso método de Luis Enrique para darle indicaciones a sus futbolistas en la Selección de España. Espectacular 👏🇪🇸.pic.twitter.com/HAVBHfeoZo — Pablo Giralt (@giraltpablo) September 20, 2022

El video mostró un resumen de las indicaciones de Enrique para algunos de los convocados como fue el caso de los volantes como Koke, Álvaro Morata, Gavi, Rodri, entre otros. La Roja se prepara para enfrentar a Suiza el 24 de septiembre y a Portugal el 27 para cerrar la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA. Además, España jugará en el Grupo E con Costa Rica, Japón y Alemania.