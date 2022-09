¡Buenas noticias para la Tri! Senegal se queda sin una de sus figuras para el Mundial

Keita Balde, una de las joyas del fútbol nacido en la cantera del Barcelona de España, fue suspendido por la FIFA durante 3 meses por infringir el protocolo de un control antidopaje mientras estuvo en el Cagliari de Italia. Esto afecta al jugador de nacionalidad senegalés.

Keita Balde estaría suspendido hasta el 5 de diciembre, por lo que no podría actuar por el rival de la Tri, Senegal en el Mundial 2022. Senegal está encuadrado en el grupo A y se medirá el 21 de noviembre a Países Bajos, cuatro días después a los anfitriones y el 29 a Ecuador.

😲😲😲 Keita Baldé, suspendido por 'violación del control antidopaje': Peligra su presencia en Qatar 2022 con Senegal https://t.co/1xs96vTs8e — MARCA (@marca) September 18, 2022

El Spartak de Moscú, club por el que fichó en agosto, anunció que Keita Balde “ha sido suspendido por el Tribunal Nacional Antidopaje Italiano”. Pese a que no se especifica la falta del jugador después del Udinese vs Cagliari, aclaró en su comunicado que “la muestra tomada no encontró sustancias prohibidas”.

Communiqué FSF : Keita Baldé — FSF (@Fsfofficielle) September 19, 2022

“Cualquier sanción relacionada con el doping impuesta por otra federación deportiva nacional o internacional, u organización nacional antidopaje, es automáticamente aceptado por la FIFA y debe ser reconocido por todas las confederaciones y asociaciones”, señala el club en el comunicado por lo que se afirma que Balde no podrá actuar hasta el 5 de diciembre. Además, tan drástico es el castigo que no puede entrenarse ni siquiera.

A sus 27 años, el delantero ha marcado 6 goles en 40 partidos con Senegal y le ayudó a ganar en febrero pasado la Copa de África por primera vez en su historia. Tras formarse en Damm y el Barça, Keita Balde debutó como profesional en el Lazio y posteriormente ha jugado en Mónaco, Inter, Sampdoria y Cagliari.