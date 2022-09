“Somos el hazmerreír, somos memes en todas partes”: Prensa chilena reconoce que hizo un “papelón” en el caso de Byron Castillo

Los panelistas del programa de televisión chilena, Círculo central, admitieron el “papelón” que hicieron en su afán de dejar a la Tricolor sin Mundial y hasta reconocieron que ahora quedaron como “el hazme reír” de la región. Esto, después que haya sido rechazada por segunda vez la denuncia presentada por Chile sobre una presunta alineación indebida de Byron Castillo en las eliminatorias para Qatar 2022, con el objetivo de sancionar a Ecuador y quedarse con su cupo para disputar la Copa del Mundo.

Tras el fallo de la FIFA a favor de Ecuador, Mauricio Israel ofreció las siguientes opiniones en el más reciente programa.

“Somos el hazme reír, somos memes en todas partes. Una vez más, quedamos como los pelotudos del continente”. — Mauricio Israel en la más reciente edición de Círculo central.

“Paremos esta chacota, ¡Por favor!” — Mauricio Israel en la más reciente edición de Círculo central.

Mientras que uno de sus compañeros mencionaba que “si yo salgo con un delegación, co pasaporte adulterado desde mi país, significa que no es una cuestión de solo de la Federación. Aquí hay otros organismos”.

Entonces, Israel insistió e hizo un llamado a los hinchas. “No hay ni una posibilidad de que Chile vaya al Mundial. No jueguen con la ilusión de la gente. No nos engañemos más, no gasten más plata”.

La acusación de Chile se basaba en la supuesta utilización de documentos falsos por parte de Byron Castillo para obtener su registro como ciudadano ecuatoriano, frente a las sospechas de que había nacido en Colombia, una polémica que en Ecuador se zanjó en 2021, cuando un juez dio validez a su documentación ecuatoriana.

Byron Castillo El caso sobre la nacionalidad del ecuatoriano se resolverá este jueves 15 de septiembre.

Desde un primer momento, la seguridad en el seno de la FEF era plena en que la denuncia de Chile iba a ser rechazada en los tribunales de la FIFA, organismo al que habían hecho las consultas respectivas sobre la legalidad del caso antes de comenzar a convocar a Castillo.

Byron Castillo, actual jugador del León mexicano, sólo comenzó a ser convocado por el seleccionador de Ecuador, Gustavo Alfaro, cuando salió la resolución judicial que ordenaba al registro civil de Ecuador que sea inscrito como ecuatoriano.

Durante las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, Byron Castillo jugó ocho partidos, entre ellos los dos contra Chile, que eran claves dentro de la demanda chilena para que se le restasen los puntos a Ecuador y dárselos a La Roja.

El caso todavía puede seguir si Chile y Perú decidiesen acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), la última instancia a la que pueden acudir.

“La ridiculez del TAS (...) para que salga una resolución rápida tienen que estar los dos involucrados de acuerdo. Ecuador ni ca... se va a poner de acuerdo con Chile (...) cero posibilidades que tengamos la resolución este año”, agregó Israel.

Con datos de EFE