VIDEO | Djorkaeff Reasco y su reacción al enterarse de que fue convocado por Alfaro para la Tri

El delantero ecuatoriano Djorkaeff Reasco, jugador de Newell’s Old Boys, reaccionó emocionado a su reciente convocatoria para los amistosos ante Arabia Suadita y Japón que se disputarán durante este mes de septiembre.

El delantero estaba con varios amigos y vio el video publicado por la FEF sobre su convocatoria a lo que gritó: ¡VAMOS!. El atacante ecuatoriano se une a Enner Valencia y Michael Estrada para estos amistoso del 23 de septiembre ante Arabia Saudita y 27 de septiembre ante Japón.

¡Sueña con el Mundial!



El delantero ecuatoriano de @Newells, @Djorkaeff31, reaccionó así al enterarse que fue convocado para los amistosos de @LaTri ante Sarabia Saudita y Japón. ⚽️🇪🇨 pic.twitter.com/3PeD6nQvNF — Metro Ecuador (@MetroEcuador) September 16, 2022

Adicional, el delantero tricolor se refirió a la manera en la que se enteró que está en la lista de Gustavo Alfaro donde mencionó que le gusta enterarse al último: A mí me gusta enterarme en la lista, cuando llega el famoso bloqueo le digo a Newell’s que no me digan. Yo sueño con estar en el Mundial, sueño con estar en Qatar, pero nada está dicho. Ya viví en la sub-20 esto de estar o no convocado y a la final no pude estar, así que estoy tranquilo, trabajando día a día para estar en optimas condiciones”.

🤩 LA ILUSIÓN DE ESTAR ENTRE LOS ELEGIDOS PARA EL MUNDIAL 🇶🇦



🎙️ @Djorkaeff31 , seleccionado de #LaTri 🇪🇨 en ECDF UIO: "Yo sueño con estar en el mundial 🇶🇦" #UIOxECDF pic.twitter.com/CzVZSKEgzh — ®El Canal del Fútbol 🇪🇨⚽ (@ElCanalDFutbol) September 16, 2022

Finalmente, habló del profesor Gustavo Alfaro y lo mucho que ha influido en todo el grupo para conseguir lo que será el cuarto mundial para Ecuador. “Nos devolvió los sueños. Me hizo creer, primero en mí y después en que sí se puede, en que se puede salir adelante, en que se vale soñar, ponerse la vara muy alta. A todos los chicos de la selección les dio ese empujón para que crean y se den cuenta que Ecuador tiene mucho talento”.