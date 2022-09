Las principales ausencias en la Tricolor y la base de Gustavo Alfaro que habrían para el Mundial de Qatar 2022

La selección ecuatoriana de fútbol confirmó la convocatoria para los últimos amistosos antes de estrenarse en el Mundial de Qatar 2022. Ecuador se enfrentará contra la Japón y Arabia Saudita y parecería que algunos jugadores perdieron su espacio en la nómina de Gustavo Alfaro.

Basándonos en la última nómina del estratega, se puede deducir ya la base que tiene la Selección de Ecuador para a Copa del Mundo de la FIFA. A continuación se realizará un análisis de las ausencias por puesto y los ratificados para el combinado tricolor.

🔥 ¡Camino a Europa!



📌 Estos son los jugadores convocados por el DT #GustavoAlfaro para los partidos comprobatorios de la fecha FIFA de este mes en España y Alemania. pic.twitter.com/70LyB3m79g — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) September 15, 2022

En el arco

Entre los cuatro arqueros no hay muchas dudas, parecería que Gustavo Alfaro tiene definido sus porteros pese a que la ausencia de Pedro Ortiz es la principal novedad tras la última convocatoria. Gonzalo Valle parecería que asume su rol de cuarto arquero, sumándose a Alexander Domínguez, Hernán Galíndez y Moisés Ramírez.

En defensa

Los laterales parecería que ya están definidos y son quienes vienen siendo convocados regularmente. Por derecha, Byron Castillo y Ángelo Preciado; y por izquierda Pervis Estupiñán y Diego Palacios son los que se han ganado el puesto y que en las últimas convocatorias han estado presente.

En la zaga central hay novedades pero se debe a la lesión de Félix Torres y Robert Arboleda que, en teoría, llegarán recuperados para el Mundial de Qatar 2022. Ambos demostraron que Gustavo Alfaro confía en ellos y estarían en Qatar, sin embargo, dependerá de su progreso en sus respectivas lesiones.

A estos dos zagueros los que irían a Doha con la Tri son Piero Hincapé y Xavier Arreaga. Mientras tanto, Luis Fernando León, Jackson Porozo y la nueva cara de William Pacho disputarán uno o dos cupos más para la nómina de Alfaro. Sin embargo, esperando a ver que pasa con Torres y Arboleda, los principales estarían definidos.

Los volantes centrales

Aquí no hay mayor novedad, Carlos Gruezo, Jhegson Méndez, José Cifuentes, Moisés Caicedo y Alan Franco son los elegidos. Estos nombres vienen siendo convocados desde la Copa América y son los fijos para Gustavo Alfaro siendo una de las principales fortalezas del conjunto ecuatoriano.

La principal novedad es la convocatoria de Patrikson Delgado del Ajax de Holanda. El joven talento fue convocado por primera vez y, dependiendo su desempeño, podría ganarse un puesto que antes lo habían tenido jugadores como Dixon Arroyo, Jhonny Quiñónez y Michael Carcelén.

Los volantes ofensivos

Como volantes ofensivos, da la sensación que no hay titulares fijos y ha sido una de las interrogantes más evidentes en los planteamientos de Alfaro aunque hay nombres recurrentes. Gonzalo Plata, Ángel Mena, Jeremy Sarmiento y Romario Ibarra parecería que tienen ganado su puesto pero aún no en el rol titular, ya que aún Alfaro no define si Plata es mejor desde el arranque o como repulsivo y habrá que ver como llega Ángel Mena que no es el mismo del año pasado cuando fue figura en el León.

Por su parte Romario Ibarra ha sido el mejor de las múltiples pruebas en el sector izquierdo. Sarmiento siempre ha entrado al cambio.

Esta ha sido una de las área más probadas por Gustavo Alfaro y donde aparecen varias ausencias pero también sorpresas con respecto a la última convocatoria. Ayrton Preciado parecería que no llegó a tiempo tras su lesión y habrá que ver si el DT apuesta por él en un futuro.

Asimismo se extraña no ver el nombre de Junior Sornoza y Alexander Alvarado quienes parecería se quedan fuera de Qatar porque se convocó a Nilson Angulo y Anthony Valencia, dos jóvenes promesas que podrán ganarse un lugar.

En delantera

En este sentido los fijos son Michael Estrada y Énner Valencia que han estado en casi todas las convocatorias de Gustavo Alfaro. La gran sorpresa es Djorkaeff Reasco que vuelve a tener una oportunidad con la Tricolor a diferencia de Leonardo Campana y Jordy Caicedo quienes ya no aparecen en la última convocatoria. La Tricolor ha buscado un delantero de garantía pero no tiene un nombre que se haya afianzado.