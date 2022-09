VIDEO | Diego Costa afirmó que sintió miedo al grabar un video en su nuevo club ¿Era para tanto?

Diego Costa volvió al fútbol de Europa después de su leve paso por el Atlético Mineiro de Brasil. El atacante es nuevo fichaje del Wolverhampton de la Premier League de Inglaterra y para su presentación tuvo que grabar un video que le impactó y hasta le hizo sentir miedo.

No es de todos los días que se ficha a un jugador con este palmarés. ¡A romperla @diegocosta! 🔥🐺🔥 pic.twitter.com/YL6l23B6BB — Wolves Español (@WolvesEspanol) September 12, 2022

Sobre su experiencia al grabar este video con lobos de verdad el delantero afirmó que tuvo miedo: “Estaba muerto de miedo. Estaba muy asustado, eran lobos de verdad, no perros. La entrenadora les daba instrucciones y no le hacían caso. Cuando me olieron el pie pensé que estaba acabado. Fue una buena experiencia, pero no muy cómoda”.

🚨 [OFICIAL] ¡Diego Costa (33) regresa a la Premier! El delantero firmó contrato con Wolverhampton hasta final de la temporada 22/23. pic.twitter.com/FB3gHU3UPz — Luis Fdo Restrepo (@luisferpo) September 12, 2022

Un poco de Diego Costa

El exdelantero de la Selección de España tuvo sus mejores años en el Atlético de Madrid sin duda alguna. En 2013 y 2014 fue campeón de la Copa del Rey y de La Liga. Además, en 2021 volvió al club y ganó el título con el ‘Cholo’ Simeone. En sus primeros campeonatos con el cuadro colchonero, Diego Costa marcó 56 goles en dos temporadas.

Además, el Chelsea de la Premier League fue un buen momento para el delantero donde estuvo 3 temporadas con 59 goles. Con los ‘Blues’ fue campeón en 2015 y 2017.