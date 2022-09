Ecuador motivado por ser locales en la Copa Davis

Tenis Ecuador vs Suiza

El equipo ecuatoriano entrenó casi completo, falta por arribar Gonzalo Escobar. El capitán Raúl Viver dividió a los jugadores en dos grupos. Andrés Andrade jugó algunos puntos con Diego Hidalgo y practicaron saques.

Diego Hidalgo quien llega a Salinas tras jugar el cuadro principal de dobles del US OPEN se muestra contento y motivado. “Había jugado bien todo el año, pero no había podido enfrentar a los que están más arriba, así que me di cuenta de que el nivel está ahí y puedo crecer más”; indicó.

Postales del entrenamiento previo a la Copa Davis Grupo Mundial I por #Rakuten entre Ecuador y Suiza 🥎🇪🇨

Emilio Gómez @emiliogomez91

Diego Hidalgo @diegohidalgoEC

Roberto Quiroz @RobertoQuirozG

Andrés Andrade @AndyA_98

junto al capitán Raúl Viver

...@CopaDavis #copadavis pic.twitter.com/7hDsFXoX6f — FET (@FETenis) September 12, 2022

“Es importante llegar con confianza a esta serie, una de las pocas que he jugado en casa desde que estoy en el equipo”. Hidalgo debutó contra Colombia en el año 2012, en esta misma sede, el Salinas Golf & Tenis Club. “No es una serie más, es muy especial. Es una ventaja ser locales y tenemos que aprovecharlo, será importante sentir el apoyo de la gente, que nos empuje a ganar”.

Por otro lado, Andrés Andrade, quien ganó un selectivo para ser parte del equipo y juega su primera Copa Davis, expresó: “Es una semana que he esperado bastante tiempo. Estoy feliz de estar aquí, feliz de estar en el equipo representando a Ecuador por primera vez”. “El equipo me ha recibido muy bien, los conozco bien a todos, Raúl me conoce desde que tengo 4 o 5 años”.

Postales de la jornada de entrenamiento del domingo 18 de septiembre previo a la Copa Davis Grupo Mundial I por #Rakuten entre Ecuador y Suiza 🥎🇪🇨

...

Roberto Quiroz @RobertoQuirozG

Andrés Andrade @AndyA_98 junto al capitán Raúl Viver 🎾#tenisecuador #tenis pic.twitter.com/62mNCTuHHL — FET (@FETenis) September 11, 2022

El capitán Raúl Viver lo está alentando para que siga entrenando fuertemente y esté listo porque la oportunidad se puede dar en cualquier momento. “Será una serie dura, pero estamos en casa y sé lo que jugamos como equipo, esperamos que vengan a vernos jugar”, concluyó.

Ambos jugadores disfrutaron del entrenamiento entre risas y bromas mientras van quedando a punto para enfrentar a Suiza. La serie entre ecuatorianos y suizos se transmitirá en vivo por DIRECTV en los canales SD 619 y HD 1619.