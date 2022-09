LigaPro: Tabla de posiciones y los goleadores

Se han disputado casi todas la fechas de la Jornada 10 de la segunda etapa de Liga Pro. Aucas mantiene el liderato pero es perseguido por varios clubes que tratan de arrebatarle ese primer puesto para jugar la final ante Barcelona.

Aún restan dos partidos pendientes para cerrar las 10 fechas en la segunda etapa de Liga Pro. Delfín vs Mushuc Runa; Universidad Católica vs 9 de Octubre; Emelec vs Deportivo Cuenca y Universidad Católica vs Técnico Universitario son los encuentros que están pendientes y que podrían definir muchas cosas.

Los clubes que buscan la final

Aucas mantiene la punta con 22 puntos y una diferencia de 3 puntos ante su perseguidor, el Independiente del Valle (19). Sin embargo, la Universidad Católica podría alcanzar el mismo puntaje de los de Sangolquí en el caso de ganar sus dos partidos pendientes. Asimismo, Emelec tiene un partido pendiente y podría escalar al segundo puesto en caso de ganarle al Deportivo Cuenca y así sumar 20 unidades.

Por su parte, Liga de Quito (18), Barcelona (16) y Deportivo Cuenca (15) se unen a esta pelea pero aún con menos puntos. Pero, en caso de darse los resultados y al estar tan apretada la tabla, todo puede pasar a falta de 5 fechas para terminar el torneo.

La lucha por la permanencia en la Serie A

Los clubes que por ahora están descendiendo son 9 de Octubre de Guayaquil con 18 puntos en la tabla acumulada y Macará de Ambato con 20 unidades. Sin embargo, el Técnico Universitario (22), Cumbayá FC (24) y Guayaquil City (27) son los que están en la pelea.

Cabe recordar que el 9 de Octubre y el Técnico Universitario tienen un partido menos que puede ayudarles a escalar posiciones a falta de 5 fechas de que termina la segunda etapa de Liga Pro. Te dejamos un cuadro resumen de lo que ha sido la Liga Pro hasta el momento:

Los goleadores

Francisco Fydriszewski de Aucas se mantiene como el goleador del torneo pese a que en las últimas fechas no ha marcado. El polaco tiene 3 perseguidores: Ismael Díaz de la Universidad Católica, Gabriel Cortez de 9 de Octubre y Santiago Giordana de Mushuc Runa tienen 11 goles en el torneo.

Leonardo Villagra de Orense y Tomás Molina de Liga de Quito con 9 tantos le siguen a los goleadores del campeonato.