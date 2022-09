Richard Carpaz es el rey de la Montaña en la Vuelta a España 2022

⏪Etapa 2⃣0⃣ Stage | 🏁 - 50 km



💙¡@RichardCarapazM sale a la defensa del maillot de lunares en el Puerto de Canencia! Más puntos para el ecuatoriano.



🚴‍♂️ Carapaz defends the polka dot jersey on the Puerto de Canencia! More points for the Ecuadorian.@loterias_es #LaVuelta22 pic.twitter.com/c2rg9aLQII