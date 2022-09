Chileno habla bien del fútbol ecuatoriano y reconoce superioridad de Ecuador en varios aspectos

El chileno Matías Fernández, actual jugador del Independiente del Valle, habló sobre la Final de la Copa Sudamericana que jugará ante Sao Paulo el próximo 1 de octubre en Córdoba, Argentina. Además, se refirió al fútbol ecuatoriano y las sorpresas que se ha llevado del IDV.

El chileno llegó como fichaje en la era Martín Anselmi y es parte de esos jugadores que la pasada semana alcanzaron el pase a la final de la Copa Sudamericana superando 6-0 en el global al Melgar. Fernández, fue entrevistado por ESPN donde habló de muchos aspectos que le sorprendieron del club entre ellos que Ecuador es superior que “Chile en el ritmo, en el biotipo del jugador y la fuerza en el juego”.

Adicional, Matías Fernández lanzó flores a Independiente del Valle señalando como trabaja las inferiores y como es la estructura del club: “Cuando yo llegué me tocó entrenar con el equipo filial (Independiente Juniors). El club se preocupa de todo. La gente es muy amable, el Independiente del Valle es como una familia. Es muy especial lo que me he topado con el club”.

“Mis compañeros me ha ayudado mucho. Aquí se vive el fútbol distinto, el nivel te exige y eso te hace subir el nivel. No me gustaría ser titular y hacerlo mal, vine con la mentalidad de ser protagonista. Independiente es un club que en pocos años ha tenido varios logros y te exigen ser siempre protagonista”, finalizó sobre el Independente del Valle.

Ahora, él y sus compañeros buscan un nuevo campeonato internacional en la Copa Sudamericana, recordando que el club cuenta con una final de Copa Libertadores 2016, Copa Sudamericana en 2019 y una Liga Pro en 2021.