¡Muchos Tricolores ya nos demostraron que sí se puede! Las razones que invitan a soñar a Ecuador con miras a Qatar 2022

Cada vez falta menos para el inicio del Mundial de Qatar 2022 que significará la cuarta participación de Ecuador en una Copa del Mundo de la FIFA. Esta nueva generación de jugadores nos ilusionan con lo que puede ser su participación y sin duda, hay muchas razones para pensar en superar los octavos de final de Alemania 2006.

En el 2006, Ecuador hizo la mejor presentación en su corta historia en Mundiales. Allí clasificó a octavos de final en el Grupo A donde enfrentó a Alemania, Costa Rica y Polonia, sin embargo no pudo ante Inglaterra en octavos de final donde los británicos vencieron un partido muy disputado gracias a esa derecha prodigiosa de David Beckham que anotó de tiro libre ante Cristian Mora.

Hoy por hoy, la nueva generación de jugadores hacen ilusionar a propios y extraños bajo el mando de Gustavo Alfaro. Y es que esta selección clasificó como la tercera mejor de Sudamérica superando a selecciones como Uruguay, Colombia, Chile, etc. Este equipo hace ilusionar porque varios que componen esta nómina demostraron hambre de gloria dejando el nombre del país por todos los aires.

Los jugadores de aquella ‘Mini-Tri’ tercera en el mundo

Muchos recordaron aquella selección de Jorge Célico que quedó campeón en Sudamérica y tercera en el Mundial de Polonia Sub 20. Uno de los méritos deportivos más importantes conseguido por Ecuador en toda su historia y es que varios de aquellas joyas, hoy son la actualidad de la Tricolor que nos llevó al Mundial de Qatar 2022.

Jugadores como Moisés Ramírez, Jackson Porozo, Diego Palacios, José Cifuentes, Leonardo Campana, Alexander Alvarado y Gonzalo Plata nos dieron esa alegría en la Sub 20. Una generación de jugadores con ganas de ‘comerse el mundo’. A todos ellos hay que sumarles otros más jóvenes que viven una actualidad inmejorable como es el caso de Piero Hincapié y Moisés Caicedo.

Asimismo, el equipo de Gustavo Alfaro cuenta con elementos de experiencia pero que la misma no se refleja en su edad: Félix Torres, Pervis Estupiñán, Jhegson Méndez, Byron Castillo y Carlos Gruezo que le dan un toque de jerarquía a la Tri. Sin duda alguna una selección compacta que invita a soñar.

Aquella Mini-Tri tuvo mejor participación de selecciones con grandes figuras

Aquel Mundial Sub 20 de Polonia 2019 es una clara muestra de lo que puede lograr la Tricolor. Claro está, nuestros jugadores no tienen el cartel de otras como Brasil, Argentina, Francia, etc y por eso talvez hoy por hoy no están en Europa. Sin embargo, el nivel de estos muchachos superaron a jugadores que hoy están en la élite del fútbol mundial.

Ese mundial contó con jugadores como:

Julián Álvarez del Manchester City (Argentina)

Dan-Axel Zagadou del Borussia Dortmund (Francia)

Moussa Diaby del Bayer Leverkusen (Francia)

Youssouf Fofana del Chelsea (Francia)

Diego Jota del Liverpool (Portugal)

Rafael Leao del AC Milán (Portugal)

Erling Haaland del Manchester City (Noruega)

Nicola Zalewski de la Roma (Polonia)

Luca Pellegrini del Eintracht Frankfort (Italia)

Serginho Dest del AC Milán (Estados Unidos)

Luis Sinisterra del Leeds United (Colombia)

Sin duda algunos en aquel Mundial Sub 20 hubo figuras que en la actualidad son figuras en sus clubes a nivel mundial y que Ecuador los pasó por alto quedando terceros. Una muestra más que estos jóvenes pueden de así proponérselo.

¿A Ecuador le falta gol o goleadores? La única incógnita

Esta es una de las dudas o incógnitas que deja le Tricolor. Sin embargo, debemos tener tranquilidad porque a Ecuador no le falta gol, aunque si carece de goleadores. Sin embargo, esta versión de la Tri tiene la mayor cantidad de goles (27) superando a Corea y Japón 2002 (23), Alemania 2006 (23) y Brasil 2014 (25).

Por esta razón, pese a que las Eliminatorias de Qatar 2022 fueron donde Ecuador sumó la mayor cantidad de goles (27), tienen el porcentaje más bajo de goles a cargo de sus dos máximos goleadores Michael Estrada y Enner Valencia que lograron solo el 37% de los goles.

Esta cifra se ve por lo logrado en Corea y Japón donde Agustín Delgado y Jaime Iván Kaviedes alcanzaron el 53%, siendo la dupla goleadora más eficiente de Ecuador en Eliminatorias. Superando a la dupla Delgado-Méndez de Alemania 2006 y Caicedo-Benítez de Brasil 2014, ambas con el 44%.