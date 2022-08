‘El padre del año’: le regalaron camiseta y de la emoción su hijo se fue al piso

Este martes, el Leeds United recibió al Everton por la quinta jornada de la Premier League, en un juego que se caracterizó por el juego brusco y que terminó igualado a un gol. En el cuadro local, el jugador más destacado fue Luis Sinisterra, el atacante colombiano que marcó el tanto del empate.

Al minuto 55, el exjugador del Once Caldas recibió el balón cerca del área, se acomodó y con un zurdazo dejó sin opciones al guardameta Jordan Pickford, quien solo pudo ver cómo el balón ingresaba en cerca de su palo izquierdo. Sin embargo, esta no fue la única destacada del juego, ya que hubo otra que se dio fuera del terreno de juego.

Vea acá: Impactante lesión de compañero de James Rodríguez al intentar dominar el balón

De eerste! 🔥 Luis Sinisterra scoort in zijn basisdebuut voor Leeds United.



Hoeveel gaat hij er nog maken dit seizoen in de Premier League? ⁰⁰

👉 https://t.co/h5HZ8q5yKZ ⁰⁰#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #LEEEVE pic.twitter.com/130Rqnulnn — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) August 30, 2022

Vea también: ¿Por qué Griezmann siempre entra al minuto 63? Su equipo se ahorra una fortuna

El padre que se olvidó de su hijo por la camiseta del Everton

El atacante Anthony Gordon fue el autor del gol que abrió el marcador y que ponía en ventaja a los ‘Toffees’ en su visita al Leeds. El inglés estuvo presente en muchas acciones del juego y demostró su ímpetu en cada jugada.

Obviamente, el público visitante le reconoció sus esfuerzos y este en agradecimiento se acercó a la tribuna en la que estos se encontraban para regalar su camiseta. Un niño intentó acercarse a él para obtener la prenda, pero el personal de seguridad no logró avanzar.

Ante esto, el futbolista fue hasta la grada y le entregó la camiseta al padre del pequeño, quien por un momento se olvidó que lo tenía cargado y al darle un abrazo a Gordon dejó caer a su hijo. El jugador levantó al infante y lo llevó de nuevo con su papá.

dropping your kid for anthony gordon😭😭😭😭 pic.twitter.com/UtMEa9QoK0 — dominique armani jones (@ossdeux) August 30, 2022

El hombre reaccionó de manera airada contra la persona de la logística y se enfrascó en una discusión sin percatarse de que su niño ya estaba de regreso a su lado.