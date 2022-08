Alan Minda una de las ‘nuevas joyas’ de la cantera de Independiente del Valle que busca llegar a la Tricolor

Uno de los ejemplos de lo que se trabaja en las canteras es Alan Minda, quien llegó al Independiente del Valle y que se ha ganado la confianza de formar parte del primer equipo. El jugador nos cuenta lo que ha sido este proceso en los ‘Rayados’.

Alan Minda, jugador del primer equipo del Independiente del Valle, se refiere a su actualidad en el plantel de Martín Anselmi: “Muy feliz de estar en el primer equipo. Cada día voy tratando de aportarles con mi granito de arena en el primer equipo. Tengo buenos amigos como Junior Sornoza, Luis Segovia, Richard Schunke y Lorenzo Faravelli”, agregó.

Sobre el capitán del equipo declaró: “Junior (Sornoza) es un crack, es una buena persona dentro y fuera de la cancha. Es un referente que te da confianza y te da la tranquilidad cuando lo necesitas”. Además dejó claro que el objetivo interno es ganar la Copa Sudamericana, Copa Ecuador y la Liga Pro.

Alan Mina contó que su objetivo es jugar en el Real Madrid y ganar una Champions League, pero contó que la Tri es el gran anhelo de todos: “Ese es el sueño que todos tenemos, el representar al país y formar parte de un Mundial o de un torneo. Mi influencia fueron mi familia y mis hermanos. Ellos me inculcaron el amor en este fútbol”.

Lo que más le ha marcado en el fútbol

“En Guayaquil, hice dos goles ante Atlético Porteño y ese partido me abrió las puertas para estar en primera”, dijo sobre su paso con el Independiente Juniors donde fue figura. Asimismo recortó: “Mi debut en Sudamericana contra Red Bull y hace poco el debut con Liga de Quito donde marqué un gol”, agregó.

De la misma manera se refirió al defensa más complicado que le ha tocado: “Con la confianza y el pasar de los años te das cuenta de muchas cosas. Menos mal no me ha tocado un defensa que vaya fuerte. Me acuerdo que el ‘Kunti’ Caicedo me boquillaba bastante ante Liga”, declaró.

Cabe recordar que Alan Minda llegó a Independiente proveniente del Club Deportivo El Nacional donde llegó a ser goleador de su categoría siendo una de las joyas del club. Sin embargo, se convirtió en profesional con el conjunto de Sangolquí.